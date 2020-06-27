金正恩「根本不愛川普」！他批美國推動北韓無核化「毫無作為」：根本被耍

▲前聯合國祕書長潘基文。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前聯合國秘書長潘基文（반기문，Ban Ki-moon）27日投書《南華早報》（SCMP），批評美國總統川普雖致力於與北韓最高領導人金正恩溝通、維持雙方間「偉大的友誼」，但在北韓去核化議題上卻毫無碩果。

潘基文以「核武擴散就像新冠肺炎大流行，須多角化策略應對」為題，批評川普在任期內雖嘗試推動北韓無核化，但卻無法看穿北韓當局真正的意圖，「川普雖試圖與金正恩建立友誼關係，卻無法取得任何成果。北韓實際上根本毫無去核的意圖，一方面不斷強化製造核武的能力，一方面想向全球證明自己是核武持有國，其野心昭然若揭。」

除朝鮮半島核武問題外，潘基文指出世界正面臨其他3大核武威脅，包括明年失效的美俄核裁軍條約、中印邊境衝突、印巴邊境衝突，而中國、印度、巴基斯坦皆是擁核國，「核武衝突是現今世界所面臨的巨大威脅，核武持有國若無法踏出步伐達成裁減軍武，那曾被投擲原子彈的廣島、長崎所留下的警世箴言，將會變得異常空虛。」

潘基文最後在文內批判美國去年退出《中程核飛彈條約》（INF），是倒行逆施、有違世界潮流的舉措，同時呼籲國際社會對美國施壓，使美俄簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）得以延期。

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