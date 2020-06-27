　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩「根本不愛川普」！他批美國推動北韓無核化「毫無作為」：根本被耍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前聯合國祕書長潘基文。（圖／達志影像／美聯社）

▲前聯合國祕書長潘基文。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前聯合國秘書長潘基文（반기문，Ban Ki-moon）27日投書《南華早報》（SCMP），批評美國總統川普雖致力於與北韓最高領導人金正恩溝通、維持雙方間「偉大的友誼」，但在北韓去核化議題上卻毫無碩果。

潘基文以「核武擴散就像新冠肺炎大流行，須多角化策略應對」為題，批評川普在任期內雖嘗試推動北韓無核化，但卻無法看穿北韓當局真正的意圖，「川普雖試圖與金正恩建立友誼關係，卻無法取得任何成果。北韓實際上根本毫無去核的意圖，一方面不斷強化製造核武的能力，一方面想向全球證明自己是核武持有國，其野心昭然若揭。」

除朝鮮半島核武問題外，潘基文指出世界正面臨其他3大核武威脅，包括明年失效的美俄核裁軍條約、中印邊境衝突、印巴邊境衝突，而中國、印度、巴基斯坦皆是擁核國，「核武衝突是現今世界所面臨的巨大威脅，核武持有國若無法踏出步伐達成裁減軍武，那曾被投擲原子彈的廣島、長崎所留下的警世箴言，將會變得異常空虛。」

潘基文最後在文內批判美國去年退出《中程核飛彈條約》（INF），是倒行逆施、有違世界潮流的舉措，同時呼籲國際社會對美國施壓，使美俄簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）得以延期。

►連續3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞了...怒譙金正恩：有必要搞核武嗎

►川普以為「金正恩真的愛他」！　波頓曝真相：金正恩會笑翻

►「倩碧水磁場」

ET快訊
探「多納一線天」遇山崩！恐怖沙塵暴狂襲..他緊抱女兒躲岩縫險
約15歲妹壞壞...激戰過程變2淫片！他還幫影片上字幕喊「又
獨／許崑源告別式用「黃絲帶」　命理師認為不宜吐「四個字」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩「根本不愛川普」！他批美國推動北韓無核化「毫無作為」：根本被耍

快訊／東京新增57例新冠肺炎確診　解除緊急狀態以來新高

太幸運啦！他買刮刮樂中「1.2億頭獎」...3年後又再中1次

金與正又要發怒？登山客深山發現千張「反北韓傳單」夾美鈔...全墜落南韓

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！專家：連走樓梯都會喘

拒絕沒戴口罩女客人！星巴克男店員爆紅千人砸錢挺　「小費」飆破165萬

對槓WHO！瑞典遭列「新一波疫情國家名單」　專家怒斥：根本大錯特錯

等不到救護車！臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」帥氣脫衣包住寶寶

梅雨襲日！福岡一小時降92.5毫米暴雨　12萬人收土石流「避難勸告」

18歲嫩妹「4年和3男生3胎」母洗臉辱罵　驗DNA驚見「大兒子竟是繼父的種」！

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

金正恩「根本不愛川普」！他批美國推動北韓無核化「毫無作為」：根本被耍

快訊／東京新增57例新冠肺炎確診　解除緊急狀態以來新高

太幸運啦！他買刮刮樂中「1.2億頭獎」...3年後又再中1次

金與正又要發怒？登山客深山發現千張「反北韓傳單」夾美鈔...全墜落南韓

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！專家：連走樓梯都會喘

拒絕沒戴口罩女客人！星巴克男店員爆紅千人砸錢挺　「小費」飆破165萬

對槓WHO！瑞典遭列「新一波疫情國家名單」　專家怒斥：根本大錯特錯

等不到救護車！臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」帥氣脫衣包住寶寶

梅雨襲日！福岡一小時降92.5毫米暴雨　12萬人收土石流「避難勸告」

18歲嫩妹「4年和3男生3胎」母洗臉辱罵　驗DNA驚見「大兒子竟是繼父的種」！

最強業配王...陳時中「我不是網紅」　曝半年內見孫沒超過5小時

快訊／午後雷雨來了！北桃等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

店門口被擋住...他一招「親密距離報復」：請微笑！車主現身狂道歉

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！「F罩杯堅挺性感」網驚呆：根本沒變

散完步餵狗吃肉被路人嬤酸有錢　飼主回神爆氣：牛肉還在她手上

高以翔離世半年多了…Bella罕見發長文！　「人生給的突襲」：一直在心上從未離開

食物發霉「刮掉就可繼續吃」！　他揭媽「暗黑巫婆料理」網暈炸

許崑源告別式…韓國瑜哽咽致詞　待在靈堂約4小時最後神情哀戚離開

金正恩「根本不愛川普」！他批美國推動北韓無核化「毫無作為」：根本被耍

快訊／東京新增57例新冠肺炎確診　解除緊急狀態以來新高

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

妻確診拒離家　老公直接推下5樓

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

印度3000家酒店「拒接中國人」　網友留言酸爆

美眾院通過　華府成美國第51州法案

巴黎女腦炎病逝　發現新神秘病毒

第二波疫情爆發　全球將死百萬人

美國務卿：損害香港自治中國官員實施入境限制

萊雅宣布：旗下護膚產品去除「美白」字眼

738萬藍寶堅尼　交車20分鐘就撞爛

擁有3張臉的法國男子 花10年終敢注視鏡中人

高中畢典慘變「告別式」！為防疫...改以「照片」出席

更多熱門

相關新聞

東京增57例確診　緊急狀態解除以來新高

東京增57例確診　緊急狀態解除以來新高

日本東京27日新增57例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，是5月25日解除緊急狀態以來增加最多的一天，超越24日的55例新增病例。截至目前，東京都總染疫人數為6054人。

太幸運！他三年中2次1.2億頭獎

太幸運！他三年中2次1.2億頭獎

金與正發怒？登山客又發現「反北韓傳單」

金與正發怒？登山客又發現「反北韓傳單」

拒絕沒戴口罩女客　他獲捐165萬小費

拒絕沒戴口罩女客　他獲捐165萬小費

美眾議院推法案「禁止縮編」駐韓美軍

美眾議院推法案「禁止縮編」駐韓美軍

關鍵字：

日韓要聞北美要聞潘基文聯合國秘書長北韓去核金正恩川普

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面