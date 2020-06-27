金與正又要發怒？登山客深山發現千張「反北韓傳單」夾美鈔...全墜落南韓

▲「自由北韓運動聯盟」朴尚學代表住處’辦公室遭警方搜查。（圖／資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓脫北公民團體「自由北韓運動聯盟」22日晚間無預警夜襲，在京畿道坡州試圖對北韓境內空飄50萬份傳單，然而最後傳單不僅沒掉落在北韓領土，反而被發現墜落在江原道洪川郡某溪谷，造成環境上的污染；而京畿道廣州市日前也有登山客在山區發現該團體所施放的傳單，且高達1千多張，數量驚人。

京畿道廣州警察署表示，26日下午5時25分（當地時間）接獲民眾報案，表示在廣州市南漢山城面的一處深山中，發現疑似是該團體空飄的傳單，經警方長達2個多小時的地毯式搜查，發現1千多張傳單就這麼散落在山裡、溪谷中，雖未發現空飄用的大型氣球，不過在傳單內可發現2張1美元的紙鈔。

目前警方正分析，1千多張傳單到底從何而來。

▲▼朴尚學施放的50萬張傳單，部分在江原道洪川郡深山、溪谷被警消發現。（圖／路透社）

自從北韓勞動黨第一副部長金與正因脫北傳單問題大發雷霆，南韓政府便開始大力懲治脫北團體，不但以涉嫌違反《南北交流協立法》、《公有水面法》、《高壓瓦斯法》、《捐款法》等告發「自由北韓運動聯盟」、「巨泉」，京畿道政府17日宣布坡州、金浦、抱川、高陽、漣川等5市郡為「危險地區」，朴尚學（박상학）22日晚間不顧政府法規與宣導強行空飄50萬份傳單後，首爾地方警察廳為此更成立專案小組，向法院聲請搜索票獲准，扣押並搜查朴尚學等人的手機、住處、辦公室等。

朴尚學針對政府、警方連日來大動作懲治行為表達強烈不滿，認為政府打壓憲法所保障人民的「表現自由」。

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