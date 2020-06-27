「勞保退休金」該不該提前領？預期再6年破產...專家「4個字」給忠告

▲預期勞保將在2026年破產，剩下不到6年的時間，是否會掀起擠兌潮各界關注中。

圖文／鏡週刊

目前勞保超過55歲以上的被保險人約151萬餘人，他們都是未來5到10年內陸續退休的待退族，在距離勞保破產年限2026年，改革聲浪再起的當下，很多人在問，是不是應該提前領？

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「我這個月去領了勞保老年給付，而且是一次請領，一共領了100多萬元。」50歲出頭的陳小姐因為投保年資和年齡符合資格，她說思考了很久，終於去領了，「因為我是在職業工會投保，保費要自付60%，如果想要按月領勞保年金，我得等到65歲才可以符合請領資格，這中間我還得再繳10多年的保費。」

陳小姐做決定的背後有很多考量因素，一方面是保費成本高，二方面是改革的不確定性，三方面是她有理財規劃，四方面則是她對國內政經環境有所不安。「我自己有在投資股票，這100多萬元，我準備好好的投資理財，放在殖利率好的標的上。」

反觀，已經年滿63歲的莊太太，一樣也是在職業工會投保，但樂於賺錢的她仍然在工作，勞保保費照樣繳，「其實我60歲就可以按月領老年年金，但沒領又繼續工作3年，可以多領12%的年金。」她很清楚自身權益，因為老年年金每晚領1年，可以比原領金額多4%，晚5年領、能多領20%。儘管年金改革聲浪再起，她仍然不著急。

▲年輕上班族擔心，到底勞保會不會破產？（圖／pakutaso）

到底勞保會不會破產？淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁簡潔明快說了4個字：「相信政府」，他再以美股妙喻形容，「因為不信任而先領走老年給付，就如同是放空美股，這幾年美股一有危機，聯準會都會出手，勞保也是一樣，政府不會放任。」

陳小姐和莊太太的情況不同，決定也不同，而這其實也反應出每個勞工本身的年齡、投保薪資和年資、個人經濟條件、理財知識是否充足都不同。專精企管顧問精算師葉崇琦直言：「要不要先領？選一次領或月領？它沒有100分的答案。你不領，擔心勞保改革的風險，你領出來，也有投資虧損的風險啊！而絕大多數的勞工不是精於投資理財的人。」

葉崇琦曾以現有制度精算，投保年資30年、平均投保薪資35,000元的勞工小明，一次領只有157萬5,000元，但月領年金可達1萬6,275元，假設退休後活20年，將一共領到390萬6,000元，是一次領的倍數，他認為考量國人平均餘命84歲，退休後至少有20年，選月領年金會比一次領有利，「就算年金改革讓給付打9折，也還是月領有利。」

葉崇琦強調，月領是活越久領越多，就算活不夠久也不吃虧，因為很多人忽略了勞保年金還有「遺屬年金」的機制，假設勞工領了2個月勞保年金後就死亡，他的遺屬可以選擇領走和一次領的差額（1,575,000元-32,550=1,542,450元），或者月領勞保年金折半的遺屬年金（16,275元除以2=8,138元），有未成年子女還有上限50％加給。

勞保老年年金給付金額A、B二式擇其高