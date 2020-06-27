一個都不能少！美眾議院推法案「禁止縮編」駐韓美軍...除非北韓停止威脅

▲駐韓美軍人數須維持在2萬8500人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國眾議院軍事委員會目前正審議《2021財政年度國防授權法案》（NDAA），其中為防止總統任意縮編駐韓美軍，將預算挪用至他處，法條中明文規定駐韓美軍須維持在2萬8500人。

《美國之聲》（VOA）指出，若欲將駐韓美軍縮編至2萬8500人以下，其先決條件是議會需證明北韓的軍事威脅明顯減少，且南韓充分擁有獨自仲裁、協調與北韓產生紛爭的能力，方能縮編駐韓美軍。

眾議院軍事委員會預計於7月1日進行表決，並公開全條文。

據悉，美國參議院軍事委員會23日公布審查通過的《2021財政年度國防授權法案》，其中也有條文明定不得隨意將駐韓美軍縮編至2萬8500人以下，不過卻未提及北韓威脅降低等縮編條件；若參議院、眾議院最後通過版本不同，須經兩院協商，並在重新表決通過後，方能交給總統簽署，法案才能生效。

根據《韓聯社》的資料，1945年日本戰敗後，駐韓美軍為近7萬8千人；1950年韓戰爆發後來到最高峰，達到32萬5千人；韓戰停戰後駐軍人數逐年遞減，1955年為8萬5千人；1964年為6萬3千人；1971年為4萬3千人；1977年為4萬2千人；2003年為3萬7千人；2006年至今皆維持在2萬8500人。

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