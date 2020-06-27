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拒絕沒戴口罩女客人！星巴克男店員爆紅千人砸錢挺　「小費」飆破165萬

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▲▼ 美國加州聖地牙哥星巴克店員以沒戴口罩為由，拒絕服務一名女性顧客。如今獲得數千網友募資力挺。（圖／翻攝自gofundme）

▲聖地牙哥星巴克一名店員拒絕服務沒戴口罩女顧客的決定，獲得數千網友募資力挺。（圖／翻攝自gofundme，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國加州聖地牙哥一名女子前往星巴克消費時，被一名男性店員以沒戴口罩為由拒絕服務，心情不愉悅的她隨後把該名男子的照片PO在臉書上嗆聲。這起事件引起上萬網友熱議，也讓這名男店員一夕爆紅。許多人想透過給予小費力挺該名男店員，而募資網頁已在短短4日內湧入至少5.5萬美元（約新台幣165萬元）。

綜合紐約郵報、KGTV報導，根據聖地牙哥郡規定，民眾只要在公共場合都必須戴上口罩，但若健康狀況不允許，就能不用戴口罩出門，且無需隨身攜帶醫療證明。但當女子吉利絲（Amber Lynn Gilles）被星巴克男店員萊寧古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）以沒戴口罩為由拒絕服務後，她就在臉書發文說，「來看看星巴克的萊寧古鐵雷斯吧，他因為我沒有戴口罩拒絕幫我服務，下次我會等到警察、戴上醫療豁免單據來的。」

這則貼文引發上萬名網友熱議，。其中，許多人支持萊寧古鐵雷斯，認為「店員都是依照指示做事，我能理解妳的不滿，但這是針對錯的人」、「如果妳不戴口罩，為什麼不利用得來速車道消費」、「沒有理由公開羞辱一名當班的孩子吧」。

更有人想要透過給予小費力挺萊寧古鐵雷斯，名為馬特考恩（Matt Cowan）的男子隨即在gofundme募資網設立網頁「Tips for Lenin Standing Up To A San Diego Karen」，短短4日已湧入超過5.5萬美元，累計至少4400名網友捐款支持。

▲▼ 美國加州聖地牙哥星巴克店員以沒戴口罩為由，拒絕服務一名女性顧客。如今獲得數千網友募資力挺。（圖／翻攝自gofundme）

目前吉利絲的該篇貼文已被重新編輯，已不再是公開狀態；據外媒報導，該篇貼文早被分享至少4.7萬次，超過13.3萬則留言。另據募資網頁24日的進度更新，萊寧古鐵雷斯在紙上寫下「謝謝大家，保持安全」語句，更錄製一段15秒的感謝影片。馬特考恩表示，募資到的善款都將會親手轉交給萊寧古鐵雷斯，由萊寧古鐵雷斯來決定要怎麼使用這筆錢。

談及此事，星巴克發言人已透過聲明表示，「我們希望每位來店裡的顧客都能受到款待，我們恭敬地要求顧客們遵守公共衛生官員所建議的社交距離及安全規章，包括進入店內使用面罩。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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