歐盟開放邊境「安全名單」曝光！美台未入列　中國有條件開放

▲消息指出，一旦有了最終名單，未來可能2周更新一次，針對疫情狀況來增修或替除部分國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

歐盟受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響封關數月，27個成員國原則上已同意於7月1日開放邊界，預計「安全國家清單」會在近日公布。根據紐約時報取得的名單，加拿大、日本、澳洲、南韓等多國已被列入名單，中國則是有條件開放，但多名歐盟外交官透露，美國獲准入境的可能性幾乎為零，且台灣也不在名單內。

綜合紐約時報、CNN、彭博報導，歐盟委員會（European Commission）官員近來致力於聯手成員國之間的合作，商討7月1日開放邊境的安全國家名單。在比利時布魯塞爾的26日會議中，歐盟大使們持續開會至晚間，各國需要在27日下午之前表明是否同意擬議的內容，以便做出正式決定。

根據紐約時報取得的完整名單，獲准入境歐盟的國家包括阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山共和國」）、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞、烏拉圭、安道爾侯國、聖馬利諾、摩納哥和梵蒂岡。

此外，如果中國向歐盟旅客開放邊界，中國也將被列入安全國家名單內。只不過，上述名單並沒有出現台灣，也沒有列入全球確診人數最多的美國。

▲歐盟外交官表示，即便安全國家清單最終定案尚未出爐，但美國獲准入境歐盟的機率很小，甚至「趨近於零」。（圖／路透）

根據約翰霍普金斯大學疫情統計，截至台灣時間27日上午10時20分，全美有246萬7658人感染新冠肺炎，累計12萬5046人染疫病逝。

歐盟外交官表示，即便安全國家清單尚未有最終定案，但美國獲准入境歐盟的機率很小，甚至「趨近於零」。歐盟也將於29日再次召開會議；官員透露，一旦有了最終名單，很有可能會以2周更新一次的方式進行，針對疫情狀況來增修或替除部分國家。

彭博分析，延長美國、俄羅斯入境禁令，但同時允許中國遊客入境的決定，可能產生地緣政治影響，從貿易至外交政策，跨大西洋關係早已遭受一連串打擊，歐洲要準備好迎接美國總統川普針對「美國人被拒之門外，中國人被允許入境」一事的不友善態度。

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