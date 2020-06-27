梅雨襲日！福岡一小時降92.5毫米暴雨　12萬人收土石流「避難勸告」

記者張方瑀／編譯

受到梅雨影響，日本福岡縣連日降下大雨，其中久留米市27日上午更在一小時內降下92.5毫米的雨量。地方政府對久留米市11個區域，共5萬多戶、12萬餘人發出土石流避難勸告；氣象廳也表示，暴雨可能會一路持續到28日。

日本受梅雨鋒面與低氣壓影響，九州地區開始降下連日大雨，福岡縣久留米市從當地時間27日上午8時開始，一小時內降下92.5毫米的雨量，創下觀測史上的最高紀錄；佐賀縣的伊萬里市也在上午7時降下87.5毫米的大雨。

由於大雨不斷襲擊，也導致九州地區土石開始鬆動，降雨量大的地區發生土石流的機率相當高，因此地方政府對久留米市11個地區發出土石流警報，向5萬6743戶、12萬4087人發出避難勸告，呼籲在危險地方的民眾須迅速撤離。

氣象廳預估這波鋒面會在28日結束，但27日晚間是雨勢最大的時候，預計九州與四國地區將出現每小時50毫米以上的強降雨，預計到28日早上為止，九州南部24小時內的降雨量將達200毫米、九州北部為180毫米，四國地區也會有170毫米。

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