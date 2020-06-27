梅雨襲日！福岡一小時降92.5毫米暴雨　12萬人收土石流「避難勸告」

記者張方瑀／編譯
受到梅雨影響，日本福岡縣連日降下大雨，其中久留米市27日上午更在一小時內降下92.5毫米的雨量。地方政府對久留米市11個區域，共5萬多戶、12萬餘人發出土石流避難勸告；氣象廳也表示，暴雨可能會一路持續到28日。
9時前に福岡県久留米市から届いた映像です。— ウェザーニュース (@wni_jp) June 27, 2020
久留米では1時間に92.5mmの猛烈な雨を観測し、1977年からの観測史上1位の記録を更新しました。
このあとは熊本県、大分県、鹿児島県などで明日にかけて大雨に警戒が必要です。https://t.co/vAJL8uryZJ pic.twitter.com/BYKeK4vqyo
日本受梅雨鋒面與低氣壓影響，九州地區開始降下連日大雨，福岡縣久留米市從當地時間27日上午8時開始，一小時內降下92.5毫米的雨量，創下觀測史上的最高紀錄；佐賀縣的伊萬里市也在上午7時降下87.5毫米的大雨。
由於大雨不斷襲擊，也導致九州地區土石開始鬆動，降雨量大的地區發生土石流的機率相當高，因此地方政府對久留米市11個地區發出土石流警報，向5萬6743戶、12萬4087人發出避難勸告，呼籲在危險地方的民眾須迅速撤離。
【福岡 久留米：警報 Lv.4 避難勧告】— あそログ (@asologu) June 27, 2020
九州各地に強い雨雲が複数。久留米市に約6万世帯に避難勧告。ですが、コロナウイルス禍の現在、安易に避難が難しい問題が。水害の心配がない地域の人は、自宅に留まり安全確保が最善。以下『Yahoo! 福岡県の大雨警戒情報』https://t.co/ggcLcvbgER pic.twitter.com/O500rR4E5A
氣象廳預估這波鋒面會在28日結束，但27日晚間是雨勢最大的時候，預計九州與四國地區將出現每小時50毫米以上的強降雨，預計到28日早上為止，九州南部24小時內的降雨量將達200毫米、九州北部為180毫米，四國地區也會有170毫米。