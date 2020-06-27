川普只顧嗆聲！美國疫情「打破4月最慘紀錄」　CNN：總統幻想泡泡終毀滅

▲美國疫情嚴重，川普卻仍著重在經濟重啟之上。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠疫情並未隨著時間趨緩，反倒是總統川普急於開放經濟，讓商家、民眾重新活動，導致疫情再升溫，據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）25日的數據中，美國共新通報了37000多個病例，這項數據也表示，這幾個月來奉公守法的美國人，努力幾乎都是徒勞。且準備重啟的美國社會，恐怕也在沒有十足的準備下，再度被疫情重創。

根據《CNN》報導，美國25日單日新增人數約有38000多人，打破4月時的最高紀錄，象徵著過去兩個月來美國的防疫幾乎沒有達到成效，總統川普更是在兩周前繼續進行競選造勢大會，導致8人確診；原先計畫在7月份重新開張的迪士尼，也宣布再延期，而這一切並沒有被川普放在眼裡，因為他仍堅稱「經濟復甦會如火箭加速般的前進」。

尤其被川普視為表現良好的德州，近日在單日確診、住院人數大增的情況下，也被迫宣布經濟重啟計畫需要先暫停。《CNN》報導中提到，許多跡象都已經說明，川普所說的「火箭經濟計畫」現階段根本沒有實現的可能，主要的原因就是川普面對疫情的態度相當輕忽，最終卻得由人民來承擔這樣的痛苦。

美國蘋果關閉德州、亞利桑那州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州的直營店，就是避免員工與顧客交叉感染。就在疫情嚴重的情況下，接著爆發示威活動，讓川普完全一頭熱在「政治嗆聲」當中，勢必將會重創他的連任之路。

美國新冠疫情確診人數，截至台灣時間27日上午246萬7404人，死亡病例12萬5039人。

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