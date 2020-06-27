18歲嫩妹「4年和3男生3胎」母洗臉辱罵　驗DNA驚見「大兒子竟是繼父的種」！

▲新加坡一名少女遭繼父性侵生下兒子。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡日前傳出一起家庭性侵悲劇。一名18歲少女在4年間分別跟3個不同的男人生下孩子，母親忍無可忍的辱罵女兒「到處拈花惹草」，少女在一氣之下大吼「是繼父讓我變成這樣的」，揭開4年令人發噁的生活，經過警方調查，少女生下的大兒子，親生父親確定就是繼父，如今宣判該名繼父26年有期徒刑。

根據《Straits times》報導，現年18歲的少女，在四年間與三個不同的男人生下了3個孩子，少女母親氣憤之下與女兒大吵，卻沒想到少女卻爆出「這一切都是繼父讓我變成這樣的」，經過社工與警方的介入之後，替少女的三名小孩做親子鑑定，確定大兒子就是該名繼父的親生兒子，是因為性侵少女所生下。

警方調查後發現，少女的母親過去都知道女兒遭到繼父性侵，卻要求女兒隱忍，之後少女因為交了男友，被繼父嫌髒，才沒有繼續性侵。而這一切性侵的源頭，都起源於少女14歲時上健康教育課，回家詢問繼父「性愛」是什麼，卻遭到繼父帶入房間性侵，之後更多次用手機拍攝性行為影片、照片。

就在少女交了男友一個月後，發現自己懷孕，繼父試圖想要讓少女流產，但卻沒有成功。直到兩年後陸續與兩個男友生下兩個孩子，2018年帶小孩去醫院產檢時，人員詢問第一個小孩的父親是誰？少女才坦承跟繼父發生過性關係。

近日法庭針對該案件開庭，將53歲的繼父以性侵罪起訴，判處26年有期徒刑，辯護律師則表示，這件案件令人震驚，但男子很快認罪應得到減刑的待遇。

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