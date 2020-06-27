北京打貿易牌　暗示美方台港議題危及農產品採購

▲美國總統川普為台灣變成美中深化經貿關係的障礙而感到煩惱。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

美中關係緊繃之際，華爾街日報報導，中方近期打貿易牌，暗示美國在台灣、香港等北京視為毫無商量餘地的議題上施壓，可能危及中國依雙方首階段貿易協議採購農產品的承諾。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美方國家安全官員表示，美國總統川普在台灣議題上舉棋不定。中方一再堅持台灣議題沒得商量，令川普耿耿於懷，但川普也為台灣變成美中深化經貿關係的障礙而感到煩惱。

北京向來將台灣、香港、新疆等涉及主權與所謂核心利益的議題稱作「重要敏感問題」。

美國國會日前通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）並由川普簽署生效後，聯邦參議院昨天又通過「香港自治法」，要制裁破壞香港自治的中方官員、企業與銀行。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週在夏威夷與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面。根據中方說法，楊潔篪闡明中方在上述議題的立場，並對川普17日簽署生效的維吾爾人權法表達「強烈不滿」。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

報導引述未具名知情人士說法表示，楊潔篪重申北京致力履行美中首階段貿易協議承諾，強調兩國必須合作。一名中方官員說，這意味美方應避免過度干涉「重要敏感問題」，不該跨越紅線。

聽取「蓬楊會」簡報的人士表示，蓬佩奧在會中絲毫沒有讓步。美國國務院一名官員說，蓬佩奧赴夏威夷前期待中方提出「新觀點與具體作為」，最終失望而歸。

「蓬楊會」結束不久，美中貿易談判中方首席代表、國務院副總理劉鶴18日在上海陸家嘴論壇暗示，美方在其他層面減少施壓，北京才會落實美中首階段貿易協議。劉鶴書面致詞寫道，雙方「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。

部分中方官員指出，劉鶴以「氛圍」等用語提醒美方，中國民間態度日趨強硬，北京高層難以對內交代為何在華府不斷批評中國之際大舉採購美國貨品。

一名美方資深經貿官員說：「別聽中國威脅，他們最近又開始打貿易牌。」

依美中一月中簽署的首階段貿易協議，北京承諾兩年內加碼採購2000億美元的美國農產、製成品、能源與服務。

2017年，美國向中國出口約1300億美元貨品，當時美中貿易戰尚未開打。貿易專家表示，中國近期雖增加採購美國貨品與服務，離達成協議目標仍有一大段距離。

▲依美中一月中簽署的首階段貿易協議，北京承諾兩年內加碼採購2000億美元的美國農產、製成品、能源與服務。（圖／路透）

北京5月推動制訂「港區國安法」，美國國會不分黨派一致批評中國。聯邦參議院昨天通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）後，川普政府部分官員表達反對，擔心這項法案可能阻礙他們與北京的外交互動。

白宮在美國總統大選年緊盯中方是否兌現貿易協議支票。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）本週說美中首階段貿易協議「結束」後，川普迅速在推特發文澄清協議「完好如初」，期盼中方持續履行承諾。

在台灣與新疆議題上，川普對北京施壓程度不如美方國安團隊部分人士期望。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）新書指稱，川普對台態度並不友善，曾將台灣比喻為麥克筆尖、將中國比喻為白宮總統辦公桌。書中提到，川普願以淡化敏感議題換取中國國家主席習近平協助他連任。

不過，川普否認波頓新書指控，行政團隊則開始將美國描繪成中國的意識型態對手。白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）24日在亞利桑納州向商界高層痛批北京當局，以「史達林繼承者」形容習近平，並預告川普政府其他官員也將試圖說服外界為何要對抗中國。

▼ 美國總統川普。（圖／路透）

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