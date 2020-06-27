被傳染AIDS甩掉「他哭人生完了」　前妻：不戴套又愛闖紅燈「得病活該」

▲女子被點名爆料隱瞞有愛滋病結婚，老公也被傳染。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

泰國一名25歲男子近來在網路上自爆，結婚後才得知前妻有愛滋病，自己被傳染了之後，又被一腳踢走。22歲前妻則表示，每次都有提醒他戴保險套，是他幾乎都不戴，他感染愛滋病也是活該。

根據泰國中文網消息，男子發文指出，結婚後才發現老婆原來有愛滋病，檢查後自己也得到了，但卻被對方給甩了，現在覺得人生已經完蛋了，大家選擇伴侶時要小心，不然也會像他一樣下場慘烈。

前妻也不甘示弱受訪回擊，與前夫去年9月開始交往，1個月後就說要結婚，當時雖然自己反對，但在對方堅持下還是答應了，最後前夫拿出3萬元泰幣（約2.7萬元新台幣）舉辦了簡單的婚禮。

前妻也說，今年年初前夫趁著她不在家，翻出了治療愛滋病的病例，放話如果分手就要殺了她，「我真的也承認自己有錯，沒有在結婚前把真相告訴他」，但是每次都有提醒要戴保險套，但前夫不但不聽，連月經來都會被要求闖紅燈親熱。

而對於離婚的事情，前妻指出，是因為前夫整天吸毒又遊手好閒，只靠她工作，分手後又指名道姓爆料，現在她的工作可能也不保了，目前已經要求前夫刪掉貼文，不然就要走法律程序。

前妻也透露，目前已經有了新男友，原本也不知道自己有愛滋病，但在親密接觸時都有做好安全措施，在新聞出來之後，男友也去醫院檢查了，目前結果還沒有出來，「至於我的前夫，我之前已經提醒他要戴安全套，但他就是不聽，所以現在他感染了愛滋病，也是活該」。目前這起糾紛仍在發酵中，女子遭到許多網友痛罵。



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