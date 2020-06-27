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12萬人「買口罩沒取貨」無法退錢！　指揮中心回應：全入國庫

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（示意圖／馬景平攝）

圖文／CTWANT

先前口罩實名制需要在網路、超商預購、繳費之後才能拿到口罩，不過民進黨立委劉建國調閱相關數據後發現，有超過12萬人付完錢之後，卻沒有去領取口罩，累積超過4百萬元款項沒有退費，中央流行疫情指揮中心對此表示，這些錢都將會繳入國庫當中。

劉建國表示，民眾若沒有在時間內領口罩但不能退費，這件事情「有點離譜」，並提出或許能夠有緩衝期，讓民眾再次領取，或是扣除必要手續費之後，退款給民眾，希望指揮中心能說清楚。

國民黨立委曾銘宗也指出，400多萬金額雖然不大，但影響人數眾多足足有12萬人，此外曾銘宗還提出質疑，這筆錢不是稅收、捐贈，要用什麼名義進國庫，衛福部應該要出來說清楚。

請繼續往下閱讀...

根據中央流行疫情指揮中心統計數據顯示，成人及兒童口罩未領人數共有120,322人，金額達465萬5180元，指揮中心對立委問題回應表示，若民眾因為錯失時機沒有領到口罩，不可歸責在超商等領取處。

此外若要退費，將牽涉到倉儲、帳務、物流等管理成本，若要計算這些成本還有轉帳退費手續費，指揮中心認為將會增加防疫工作，加上也在民眾購買時充分提醒、告知，所以這些款項都將列為歲入納入國庫中。

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