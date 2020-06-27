新冠肺炎「第二波疫情」如果爆發　WHO官員警告：全球死數百萬人

▲印度公衛人員在孟買採集民眾檢體樣本。（圖／路透）



文／中央社日內瓦26日綜合外電報導

世界衛生組織（ WHO）官員今天警告，若新冠肺炎疫情爆發第2波感染潮 ，可能會有數以百萬計的人喪命。他還說迄今這波疫情 的進展，大致如同世衛官員先前預測。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛組織負責 策略計畫的助理秘書長蓋拉（Ranieri Guerra）告訴義大利國家電視台（Rai TV）：「這是跟表現如同2019冠 狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的西班牙流感（ Spanish Flu）作比較：疫情在夏季減退，9月、10月迅 速捲土重來，在第2波期間造成5000萬人死亡。」

蓋拉也說，這次2019冠狀病毒疾病大流行的進程如同他們所假設。

歐洲和全球多國都已開始放寬全國防疫限制措施。

在各國紛紛開放邊界允許跨國旅遊後，歐洲聯盟（ EU）官員預計今天將決定哪些國家會面臨歐盟的旅遊限制。由於美國和南美洲部分地區的感染率和死亡率偏高 ，預料這個區域的旅客赴歐仍將受限。

另一方面，世衛主導的抗疫聯盟今天也表示，未來12個月他們需要313億美元來研發和推出篩檢工具、治 療方法和疫苗。

根據聲明，他們的目標是在2021年年中以前，擴大分送5億份試劑和2億4500萬個療程給中低收入國家。

聯盟也希望在2021年年底前擴大分送20億劑疫苗，其中10億劑將賣給中低收入國家。

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