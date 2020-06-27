巴黎女患者腦炎去世…發現新型「神秘病毒」　可能經蚊蟲傳播

▲法國患者病逝後發現感染新型病毒，美國國家生物技術資訊中心公布其腦部磁振造影成像。（圖／翻攝自NCBI網站）



記者王致凱／綜合報導

法國巴黎一名58歲婦女近期因罹患腦炎死亡，科學家對其進行新型冠狀病毒疾病檢測，意外在死者體內發現一種可能藉由蚊蟲傳播新型病毒，並將其命名為Cristoli virus。科學家表示，目前沒有跡象顯示這種病毒將導致如新冠肺炎般的公衛危機。

綜合外媒報導，由於病毒最初在巴黎市郊的克雷泰伊市（Créteil）被發現，因此以當地地名為病毒命名。研究人員表示，由於患者本身還患有多種病症，因此目前討論這種病毒對人類的危害仍言之過早。

克雷泰伊市亨利・蒙多醫院（Henri-Mondor Hospital）醫學生物學負責人波洛斯基（Jean-Michel Pawlotsky）教授向法新社表示，「必須說明的是，這種腦炎發生在免疫功能非常低下的某人身上，那是一位非常虛弱且患有其他疾病的人」。

波洛斯基表示，由於目前只有1例病例，如果未來再發現其他病例，才能對這種疾病的臨床情況有更精準的認識。波洛斯基說，「我們正面對非常不同的疾病，坦白說，我們還不清楚患者如何染上病毒」。

科學家表示，Cristoli virus屬於正布尼亞病毒屬（Orthobunyavirus），而這種病毒通常透過蚊蟲叮咬進行傳播。

報導提到，由於Cristoli virus是在患者被檢驗出新冠病毒後不久被發現，顯示隨著檢測技術的改進，未來或許有越來越多的新型病原體被人類發現。

亨利・蒙多醫院病毒學醫師羅德里奎茲（Christophe Rodriguez），事實上這些微生物或病毒一直都存在，只是過去科技無法檢測到它們；而發現新型病毒的重點在於，能夠改進現有的防疫或治療技術。

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