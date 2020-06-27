繼抵制中國貨！印度3000家酒店「拒接中國人」...網友酸：本就沒計畫

▲印度民間團體呼籲抵制中國貨。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境衝突延燒的層面很廣，印度國內不僅出現抵制「中國貨」的運動，現在連擁有3,000家酒店的協會也宣布不接待中國人。消息曝光後，不少中國網友留言酸，「還有人去印度玩？」、「給錢都不去」。

據《印度斯坦時報》報導，德里酒店與餐館業主協會（The Delhi Hotel and Restaurants Owners Association）於25日宣布，旗下所有的酒店將拒絕提供中國公民住宿及用餐的服務，同時店內不准使用任何中國產品。據悉，協會在新德里至少擁有3,000家經濟型酒店及招待所，客房共有75,000個。

報導稱，此協會的行動是為響應「印度全國貿易商總會」（CAIT）先前的抵制活動。協會秘書長（Mahendra Gupta）氣炸批評，「中國對待印度的方式，讓許多德里酒店商人感到憤怒」，所以才紛紛決定參與抵制。

消息一出，不少中國網友留言酸，「印度疫情這麼嚴重，誰敢去？就是想去也沒航班啊」、「說得好像有中國人去住似的」、「印度疫情誰敢去啊！不用你禁」、「印度的。。。。。。廉價酒店」、「怕拉肚子，不敢去」、「印度旅遊，未有計劃」。

不過，也有冷靜的網友點出關鍵「不過也希望大家注意到，以前咱們抵制別國，砸自己人的外國車的時候，外國人是怎麼看咱們的」。

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