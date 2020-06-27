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振興三倍券　8大公股銀信用卡、台灣Pay優惠超狂　最高回饋1300元

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲「振興三倍券」即將上路。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券即將開放預購！公股銀為了「防跳車」、鎖住卡友的心，皆推台灣Pay與信用卡高額回饋，台灣Pay最高可回饋700元、信用卡回饋最高1300元，超狂、超霸氣；《ETtoday新聞雲》整理八大公股銀優惠，讓民眾、卡友可以一次看，秒選心中的最愛。

台銀台灣Pay十倍奉還為號召　鎖定卡友的心

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台銀以「十倍奉還」為號召，只要以台灣銀行信用卡、金融卡綁定台灣Pay，使用振興三倍券，累計消費滿3000元，就享有300元的加碼禮、還有100元的首刷禮、如果搶在9月底前消費滿額的卡友，可以享受300元的早鳥優惠，等於現金回饋高達700元；另外台銀還有獎金抽獎，1萬元抽出10名、1000元要抽出1000名。另外還有台灣Pay專屬活動百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器；特定店家八折（20%）的回饋。

實體信用卡方面，台銀也相當大方，實體信用卡刷卡消費「振興三倍券」累計滿3000元，可享回饋金200元。

土銀信用卡　400元+1%的現金無限回饋吸睛

土銀台灣Pay與實體信用卡雙管齊下，以台灣Pay來說有六大好禮，包含滿額回饋300元、新戶首刷禮100元之外，土銀也另外加碼300元的早鳥禮，同樣現金回饋最高700元；另外抽獎方面，同樣可參加百萬名車、店家八折回饋之外，土銀還有百萬元加碼抽，每月消費滿1000元就可以參加抽獎，可抽獎金1萬元和獎金1000元；如果綁定台灣Pay信用卡，還可以享受1%的無限回饋。

信用卡方面土銀回饋相當誘人，以土銀信用卡綁定三倍券，只要滿額就回饋200元，早鳥再回饋200元，同時也享受國內消費現金回饋1%無上限。此外，部分信用卡新戶也有過激的貓和滿額禮套鍋組大方送。

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲台銀、土銀、彰銀、兆豐銀、合庫等公股銀行皆推台灣Pay綁振興三倍券，最高回饋700元。（圖／記者周宸亘攝）

一銀信用卡　最高回饋35.3%

一銀目前顯示一銀信用卡振興三倍券達標，加碼300元，搭配一銀信用振興趣包含戶外趣、美食趣、變美趣、量販趣、家電趣、網購趣等，最高回饋35.3%。

華南信用卡綁定三倍券 回饋金高達850元

華銀的台灣Pay優惠活動有四重好禮，包含加碼滿額300元、新戶首刷禮100元、精選店家20%回饋以及三倍券抽大獎百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器抽獎。

華信用卡也有超級好禮，早鳥綁定華南信用卡的話，可以最高享受350元的刷卡金回饋，新戶申辦在加碼500元的加碼金，讓卡友「利上加利」。

彰銀信用卡 最高可賺1300元

彰銀台灣Pay回饋也同樣有加碼好禮，除了滿額回饋300元、新戶回饋100元、另外還有早鳥加碼300元、特店回饋20%，總回饋金額達到1300元；加上台灣Pay抽獎活動大獎，讓習慣使用行動支付卡友賺盆滿缽滿。

彰銀的信用卡回饋氣勢恢弘，消費滿額刷卡金200元，新戶首刷再送500元刷卡金；為了鼓勵民眾國旅消費，針對旅遊再加碼分期三、六期零利率優惠，以及My樂卡現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋高達1300元。

▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀信用卡最高回饋1300元，回饋最霸氣。（圖／記者吳靜君攝）

兆豐銀台灣Pay早鳥回饋採級距式　前3.4萬名都有現金回饋

兆豐銀是最早提出振興三倍券的公股銀，在台灣Pay方面，兆豐銀同樣有滿額回饋300元、首刷禮回饋100元之外，還有早鳥級距式加碼禮，前1萬名回饋300元、1萬到2萬名回饋200元、2萬到3萬4000名則回饋100元。以及特店回饋八折以及百萬汽車抽獎。

信用卡方面，綁定兆豐信用卡可以享受國旅最高6%回饋、以及獲得登機箱等好康，整體最高回饋19.9%。

合庫信用卡　3000元買高鐵票　卡友可只花500元

合庫的台灣Pay同樣最高回饋700元，包含滿額禮300元、首刷禮100元以及早鳥回饋700元；另外還有台灣Pay的指定店家回饋20%和汽車抽獎等。

合庫信用卡採取滿額回饋200元、滿5000元再加送100元，選擇回饋金方式如果以信用卡帳戶者再加送50元。另外合庫也推出「振興生活合庫來買單活動」，只要選擇旅遊相關活動，現金回饋5%、最高200元；以及雄獅旅行社刷滿5000元，送1000元現金折價券。

合庫舉例，如果利用合庫的樂活卡刷高鐵3000元的車票，扣除領取政府的振興券2000元，合庫信用卡加碼200元、信用卡帳戶50元、以及合庫來買單活動回饋5%為150元和樂活卡本身的現金回饋5%上限100元後，消費者從荷包中只要掏出500元即可。

▲▼兆豐銀,振興三倍券,台灣Pay,信用卡回饋。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀台灣Pay早鳥回饋採級距式，前3.4萬名都有回饋，民眾不用搶破頭。（圖／兆豐銀提供）

台企銀信用卡　最高800元回饋

台企銀台灣Pay採五重好禮，包含滿額300元、首刷禮100元，台企銀則另外加碼綁定銀色之愛信用卡，刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元；店家回饋20%以及百萬名車抽獎活動。信用卡方面，台企銀信用卡滿額回饋禮為200元、銀色之愛信用刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元。

公股銀行表示，近期已接獲不少民眾及店家主動詢問優惠內容，預期7月1日起將引發首波搶先綁定消費熱潮。也建議民眾多多利用「數位振興三倍券」，除了減少接觸實體券或現金的感染風險之外，也為重振台灣經濟盡一份心力。

▼八大公股銀振興三倍券台灣pay與信用卡優惠、回饋總整理。（表／記者吳靜君、資料來源／振興三倍券官網、各銀行，以各銀行公布為準）

▲▼八大公股銀,振興三倍券,台灣pay,信用卡,總整理。（表／記者吳靜君、資料來源／振興三倍券官網、各銀行，以各銀行公布為準）

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