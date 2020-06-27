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投資人看過來！　外銀看化工產業：下半年回歸基本面

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲瑞銀表示，下半年投資人可將注意力轉回更傳統的石油產業鏈基本面。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今年以來受到疫情影響，國際油市動盪不安，投資人關注後續布局方向，瑞銀表示，下半年可將注意力轉回更傳統的石油產業鏈基本面，而持續攀升的油價，也能創造有利的市場環境。

瑞銀表示，年初至今，投資人青睞成功切入其他領域的能源行業公司。不過，由於市場已開始消化這類特有題材，若投資人期望在2020年下半年跑贏該板塊，可能需將注意力轉回更傳統的石油產業鏈的基本面。

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展望今年下半年，瑞銀認為，投資人可能會出現4大爭論焦點，首先是若石油需求差強人意，如對新冠肺炎疫情的擔憂重現，OPEC+的減產措施會否延續；第二，在封鎖措施解除後，個別產品的需求會否超出預期，如一次性塑膠、汽油。

第三，由於內需和全球供過於求，今年冬天大陸氣價的降幅會否高於預期；第四，在全球利潤率承壓的背景下，大陸油服工作量不斷增加能否盈利。

瑞銀預估，未來6至12個月，緩步上揚的油價將為一體化石油產業鏈創造有利的環境，但仍將基於公司或國家的特點，挑選個股。

由於部分亞洲市場氣價可能低於預期，瑞銀表示，將關注低成本石油生產商；對於煉油產業，則會避開過度依賴出口的公司（韓國、泰國），看好具有相對獨立的國內市場和零售市場業務的公司（中國和印度），至於石化產業，偏好聚烯烴業務（PE、PP）。

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