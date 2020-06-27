　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

保險業務收入腰斬　靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲保險，保單，業務員，保險業務員，保障。（圖／pixabay）

▲保險業務員收入腰斬，靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全台就業市場，對此，1111人力銀行表示，不少上班族在這波疫情中也受到衝擊，其中35歲的保險業務員馬力（化名）就因疫情關係，原本收入直接腰斬，只好另闢財源。

馬力表示，自己原本是職業軍人，退伍後為了希望有穩定又高薪的收入，因而考取保險從業人員相關證照，雖然說業務工作每個月收入不一定，但在疫情爆發以前平均月收可以有4萬元，但自疫情在2月爆發後，消費市場萎縮導致自己的收入也跟著受到影響。

請繼續往下閱讀...

馬力說，自己本身是租屋族，每個月的房租、生活費、電信費、孝親費加一加就要3萬3千元，現在靠保險收入剩不到3萬元，幾乎入不敷出，所以只能靠兼差開源。每天清晨4點半到上午8點半在宅配公司當理貨員，以時薪162元計算，一天可以多賺600元，另外也趁夏日旺季擔任冷氣維修師的助理，日薪1600元，目前靠這兩份工作勉強撐過疫情衝擊。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，，儘管國內疫情趨緩，內需逐漸回溫，但各產業復甦的幅度卻大不相同，雖政府也推出振興措施，但對於與全球供應鏈接軌的製造業來說，因為國際上的疫情依舊嚴峻，不少國外廠商不敵封城選擇結束營業，企業第3、4季訂單不明，營運何時恢復正常仍然是未定之數，收入受到影響的正職上班族就必須尋求其他增加收入的管道，讓有限的兼職職缺面臨更多競爭者。  

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
台北vs中南部「後段班年收都37萬」　他不解：為何硬擠台北？
郭書瑤沒穿內衣跳舞「巨胸狂晃」掉出來！走光真相曝…畫面讓經紀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

保險業務收入腰斬　靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐

振興三倍券　8大公股銀信用卡、台灣Pay優惠超狂　最高回饋1300元

大樂透槓龜下期頭彩上看「1.2億」　百萬大紅包開出8組

國際級高峰會活動5天！一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

17縣市豪大雨特報！台北市信義南港、新北新莊汐止「淹水一級警戒」

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

保險業務收入腰斬　靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐

振興三倍券　8大公股銀信用卡、台灣Pay優惠超狂　最高回饋1300元

大樂透槓龜下期頭彩上看「1.2億」　百萬大紅包開出8組

國際級高峰會活動5天！一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

17縣市豪大雨特報！台北市信義南港、新北新莊汐止「淹水一級警戒」

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

翁馨儀嗑小火鍋撞「加料」烏龍　大口一咬...「高麗菜變煮爛衛生紙」

台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

喵小四懷中撒嬌！小三阿金秒變怨婦臉　「7噗噗頭槌」送客

14歲女孩「光喝水就飽」崩潰求救！　醫生一看「食物通道全堵塞」

LIFE・經典／後疫情的新生活　Zen Work Pod重新定義住家與辦公室

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

與BMW分手就另結新歡？賓士、NVIDIA合作自駕技術最快2024搭載

同婚公投「投廢票」惹議　柯文哲重申：同志議題就不適合投票

基隆海科館復育700隻可愛小尼莫　超萌模樣！下周放流回大海

帶著Sony Xperia 1 II出遊去　攝影專家教你網美照這樣拍

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

財經熱門新聞

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

大樂透下期上看1.2億　百萬大紅包開出8組

振興三倍券　8大公股銀信用卡、台灣Pay優惠一秒看

以房養老享福　1800萬房約可領3.5萬

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

威力彩頭獎10億　快來終結38連槓

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

保險業務收入腰斬　靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐

17縣市豪大雨特報！台北市信義、新北新莊淹水警戒

輪胎龍頭「人事令」經營權一夕變天？正新回應了

更多熱門

相關新聞

每周賣3張保單！保德信人壽「首席壽險顧問」破1250周紀錄

每周賣3張保單！保德信人壽「首席壽險顧問」破1250周紀錄

專攻「保險保障」的保德信人壽表示，保德信首席壽險顧問陳玉婷入行28年，創下保德信人壽「3W 1250周」新紀錄，即「連續1250周每周至少成交3張保單，照顧3個以上的家庭」，並服務超過3000位客戶。

他狂投62封履歷卻0回覆　網看科系秒懂

他狂投62封履歷卻0回覆　網看科系秒懂

康健人壽宣布：與Costco合作　推出熟齡健康險商品

康健人壽宣布：與Costco合作　推出熟齡健康險商品

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

金管會主委黃天牧自曝理財方式！

金管會主委黃天牧自曝理財方式！

關鍵字：

上班族求職保險

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面