保險業務收入腰斬　靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐

▲保險業務員收入腰斬，靠兼差理貨員、維修冷氣苦撐。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全台就業市場，對此，1111人力銀行表示，不少上班族在這波疫情中也受到衝擊，其中35歲的保險業務員馬力（化名）就因疫情關係，原本收入直接腰斬，只好另闢財源。

馬力表示，自己原本是職業軍人，退伍後為了希望有穩定又高薪的收入，因而考取保險從業人員相關證照，雖然說業務工作每個月收入不一定，但在疫情爆發以前平均月收可以有4萬元，但自疫情在2月爆發後，消費市場萎縮導致自己的收入也跟著受到影響。

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馬力說，自己本身是租屋族，每個月的房租、生活費、電信費、孝親費加一加就要3萬3千元，現在靠保險收入剩不到3萬元，幾乎入不敷出，所以只能靠兼差開源。每天清晨4點半到上午8點半在宅配公司當理貨員，以時薪162元計算，一天可以多賺600元，另外也趁夏日旺季擔任冷氣維修師的助理，日薪1600元，目前靠這兩份工作勉強撐過疫情衝擊。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，，儘管國內疫情趨緩，內需逐漸回溫，但各產業復甦的幅度卻大不相同，雖政府也推出振興措施，但對於與全球供應鏈接軌的製造業來說，因為國際上的疫情依舊嚴峻，不少國外廠商不敵封城選擇結束營業，企業第3、4季訂單不明，營運何時恢復正常仍然是未定之數，收入受到影響的正職上班族就必須尋求其他增加收入的管道，讓有限的兼職職缺面臨更多競爭者。

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