五官「如奶油般融化」！擁有3張臉的法國男子　花10年終於敢照鏡子

▲法國男子阿蒙罹患罕見疾病，五官嚴重變形，花了10年才終於接受鏡中自己。（圖／達志影像／newscom）



文／中央社巴黎26日綜合外電報導

法國男子阿蒙因罹患罕見疾病，2010年首度接受全臉移植手術，後來出現排斥效應，他又再度手術換一張臉。花了10年擁有3張臉，直到今日阿蒙終於能在鏡子裡正視自己。

現年45歲的阿蒙（Jerome Hamon）接受法國新聞電 台（France Info）訪問時說，當年他因患有神經纖維瘤病，臉部看來如奶油般融化。這是一種遺傳性疾病，有1%機率會出現臉部輪廓嚴重變形症狀。

2010年6月26日，阿蒙在巴黎的歐洲喬治龐畢度醫院（Georges Pompidou European Hospital）醫師藍提耶里（Laurent Lantieri）團隊協助下接受全臉移植手術，首度換臉。

但手術過後5年，效果逐漸惡化，阿蒙於是再度接受移植，得到此生第3張臉。如今距離阿蒙首度手術正 好滿10年，他終於能夠在鏡子裡注視自己的臉。

阿蒙曾飽嘗苦痛，不僅得長期住院，遭人嘲笑、羞辱也沒少過。但被問到過去10年經歷時，他強調的卻是幸福。

阿蒙說：「我只感受到幸福，因為這徹底改變我的人生。在我接受第一次手術前，每當我不得不出門，都會害怕和行人擦身而過、被人議論和引人側目。」

現在，阿蒙能抬頭挺胸走在街上。他不再受別人目 光影響，也在10年間學到許多關於人性自我矛盾的道理 。「器官捐贈讓我見到人性的無私，但我也見到人性的黑暗面，例如排斥和嘲笑。」

一個有過3張臉的人如何建立自我認同？改變外貌後還是同一個人嗎？這些問題阿蒙花了10年找到答案。

「在我內心，我還是我。唯一不同的是，在第一次換臉之前，我看鏡子時不會注視自己，只會當作看到。 換臉之後，我能夠仔細觀看鏡中的自己。」

阿蒙在第2場移植手術後經歷的痛苦，包括住院一年，讓他的心理更加堅強。經歷種種考驗後，阿蒙現在只往前看，他想找份在書店的工作，因為「閱讀改變了我的生命」。

音樂也救了阿蒙的命，尤其是法國音樂家尚米歇爾賈爾（Jean-Michel Jarre）的作品，在阿蒙住院期間每每令他平靜。

10年後的今天，阿蒙被群書和唱片圍繞，他已感到滿足。

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