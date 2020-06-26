墨西哥財長確診感染！　剛和總統「無口罩」近距離接觸

▲墨西哥財政部長（Arturo Herrera）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

墨西哥財政部長艾雷拉（Arturo Herrera）25日宣布確診感染新冠病毒，使疫情直逼總統府核心決策圈。外媒報導指出，艾雷拉上周還曾與總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador ）「近距離接觸」，且雙方都沒有配戴口罩。

路透社報導，艾雷拉是羅培茲歐布拉多最信賴的閣員之一，在22日一段墨西哥總統府國家宮（National Palace）的新聞片段顯示，艾雷拉當時就站在羅培茲歐布拉多身旁。另外，上周也有媒體捕捉到2人近距離談話，且沒有遵照公衛專家的建議配戴口罩。

新冠肺炎疫情肆虐拉丁美洲，也對墨西哥經濟帶來重創，全國產業幾乎停擺，羅培茲歐布拉多也因此飽受批評。反對者指責他在疫情剛開始對防疫不夠重視，並且在公共場合是否應該配戴口罩方面，對民眾釋出錯誤訊息。

如今，墨西哥已經成為全球新冠病毒疾病死亡案例數第七高的國家，截至26日已有超過2萬5000人死亡，僅次於美國、巴西、英國、義大利、法國和西班牙。

羅培茲歐布拉多計畫7月份訪問美國華府，與美國總統川普會面。目前還不清楚艾雷拉確診事件是否對訪美行程造成影響。