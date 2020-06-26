大阪起重機翻覆　「吊臂穿越工地」砸穿對街民宅屋頂！驚悚畫面曝光

26日夕方、大阪 高槻市で解体作業をしていたクレーン車が倒れ、隣接する住宅に直撃しました。近くに住む幼い女の子が軽いけがをしたということで、警察などが詳しい状況を調べています。https://t.co/eGQZkNMalv pic.twitter.com/o4Kxhmaejh— NHKニュース (@nhk_news) June 26, 2020
記者王佩翊／編譯
日本大阪府高槻市一台起重機26日傍晚正在進行拆除作業時，不知為何突然重心不穩倒下，而起重機的吊臂就這樣越過工地，應聲穿破工地旁民宅的屋頂，引發火災，並造成一名1歲女童受傷，場面十分驚悚。根據日媒所拍攝到的畫面可以看到，這間民宅直接被起重機吊臂砸成兩半。
根據《日本放送協會》報導，大阪府高槻市南松原町26日下午5時10分左右，有一台正在工地內進行拆除作業的起重機，在施工途中突然失去重心翻覆，而為了進行拆解作業而伸起的吊臂就這樣直接穿越工地和馬路，砸穿對面一間民宅的屋頂，房子應聲裂稱兩半。
消防當局表示，事發當時，民宅內更一度傳出火勢，所幸在6時左右就已完全撲滅。據了解，意外發生當時，附近正好有一名小女孩經過，女童因此受傷，目前警方正在深入調查詳細情況。
關西電力公司表示，截至下午5時45分，在起重機側翻的事故現場周遭有180戶受到影響，被迫停電。
高槻でクレーン倒れて家にはぶっ刺さってる pic.twitter.com/6vr4mlOaCE— よしくん (@LpyE_) June 26, 2020
【午後5時ごろ】クレーン車が倒れ住宅に直撃、火災発生 大阪・高槻市https://t.co/6V99Ll5KvO— ライブドアニュース (@livedoornews) June 26, 2020
解体工事現場でクレーン車が転倒し、隣接する住宅に直撃した。1歳女児が軽いけがをしているという情報があるという。 pic.twitter.com/VmcV69Vvj5
大阪府高槻市南松原町でクレーン車の転倒事故で火災発生「クレーンが倒れ住宅破壊し煙、一部停電」6/26 - NAVER まとめ https://t.co/eqyd9Y9M3K pic.twitter.com/Vr4R50tZ4t— 基＠motoi (@brmaturvb) June 26, 2020
クレーン車が横転して民家を潰すpic.twitter.com/ySUnY7t4HP— 俺たちパーカーズ
クレーン車倒れる動画がヤバイ!現場は大阪府高槻市南松原町!原因は解体作業!火災！1歳女児がケガ！ 横転https://t.co/caqVSMmQa8#クレーン車 #高槻市 pic.twitter.com/BJYB9LgegZ— ぽんきち (@ponkichi003) June 26, 2020
クレーン車が倒れててびっくりした... pic.twitter.com/b0WPu7yfVZ— 大樹 (@tigers0635) June 26, 2020