大阪起重機翻覆　「吊臂穿越工地」砸穿對街民宅屋頂！驚悚畫面曝光

記者王佩翊／編譯

日本大阪府高槻市一台起重機26日傍晚正在進行拆除作業時，不知為何突然重心不穩倒下，而起重機的吊臂就這樣越過工地，應聲穿破工地旁民宅的屋頂，引發火災，並造成一名1歲女童受傷，場面十分驚悚。根據日媒所拍攝到的畫面可以看到，這間民宅直接被起重機吊臂砸成兩半。

根據《日本放送協會》報導，大阪府高槻市南松原町26日下午5時10分左右，有一台正在工地內進行拆除作業的起重機，在施工途中突然失去重心翻覆，而為了進行拆解作業而伸起的吊臂就這樣直接穿越工地和馬路，砸穿對面一間民宅的屋頂，房子應聲裂稱兩半。

消防當局表示，事發當時，民宅內更一度傳出火勢，所幸在6時左右就已完全撲滅。據了解，意外發生當時，附近正好有一名小女孩經過，女童因此受傷，目前警方正在深入調查詳細情況。

關西電力公司表示，截至下午5時45分，在起重機側翻的事故現場周遭有180戶受到影響，被迫停電。