確診數狂飆！比爾蓋茲怒批「防疫努力不夠」　這3點讓美國成為重災區

▲微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

微軟創辦人比爾蓋茲25日表示,他認為新冠肺炎疫情持續至今,美國的死亡人數仍持續攀升,代表著美國在抗疫方面所做的努力遠遠不夠,「許多國家都做得很好,技術也不斷在進步,但美國並沒有得到預期中的領導訊息。」

比爾蓋茲(Bill Gates)接受CNN訪問時表示,全球和美國的新冠肺炎疫情前景,比他想像中的還要黯淡,尤其美國到現在死亡人數仍不斷攀升,代表著美國在抗疫方面所做的努力遠遠不夠。比爾蓋茲說,「事實上許多國家都做得很好,技術也不斷在進步,但美國並沒有得到預期中的領導訊息。」

比爾蓋茲認為,美國確診數居高不下的原因在於「缺乏檢測」、「確實追蹤接觸者」與「未戴口罩」,因為有實際採取以上措施的國家,其確診數都已經在下降,「美國人對這件事(疫情)的反應行為大不相同,有人非常保護自己、有些人對這種流行病視而不見,甚至有人認為這只是一個不幸的政治事件。」

白宮曾表示,檢測數增加是導致確診數增加的主要原因,比爾蓋茲痛批,這種說法是完全錯誤的,而且各國普遍缺少對抗新冠肺炎的領導力,這讓巴西、印度等發展中國家首當其衝。儘管如此,比爾蓋茲仍希望美國可以加快疫苗研發的速度,幫助全球度過難關。

比爾蓋茲說他與傳染病學家福奇(Anthony Fauci)一直保持聯繫,他們都認為今年底至明年初間,就能夠研發出有效的疫苗。

截至25日,美國60%的州通報新增確診數上升,全國24日新增3.6萬多人染疫,逼近4月下旬疫情高峰期的數據。其中,德州被媒體形容為新的疫情熱點,22日通報超過6000例,州長阿博特(Greg Abbott)於25日宣布暫停重啟經濟。

Bill Gates predicts coronavirus will "be back in big numbers" in October and November "if we don't restrain our behavior more than it looks like we are right at the moment." #CNNTownHall https://t.co/9Hk04HC5RE pic.twitter.com/4Ex5d2lops