　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國際級高峰會活動5天！一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行，多位區塊鏈專家演講和經驗交流。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「2020亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日登場，除了有太空人演講，也有美國證管會主委皮爾斯（Hester Maria Peirce）；微軟公司（Microsoft）首席大數據研究員、經濟學家韋爾（Eric Glen Weyl），將和政委唐鳳討論與數位社會創新（Radical Digital Social Innovation）相關的主題。

「亞洲區塊鏈高峰會」2018年、2019年於台北市大直萬豪大飯店登場，主辦單位是由一群年輕的區塊鏈專家所組成，藉此活動推廣我國在全球區塊鏈領域的知名度。

請繼續往下閱讀...

不過今年受疫情影響，改由線上召開高峰會，將在網路線上集結國內外區塊鏈專家和應用企業，共同深入探討和分析，引領世界關注進行區塊鏈革命，以及區塊鏈實務應用。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」參與者可盡情討論區塊鏈應用的未來展望。（圖／主辦單位提供）

今年主題為「區塊鏈應用」，為期5天，每天24小時不間斷地以演講、座談、爐邊對談等方式進行。藉此，讓台灣民眾與來自國際領先企業領導、政策制定者、領域專家等，共同探討區塊鏈知識與技術的實務應用。

講者陣容不僅包含區塊鏈圈內專家，也有許多區塊鏈應用企業代表擔任講者，如富比士全球前50大區塊鏈企業；今年更擴大規模，發展多元話題，邀請成功企業家與領域名人分享領導與成功祕訣，演講與分享內容相當豐富。

此外，「亞洲區塊鏈高峰會」提供無時間及空間限制的社交平台，能在科技與區塊鏈知識領域中作學習精進，同時拓展人脈與各界人士做交流；參與者相互行銷與媒合，可開啟更多與不同企業策略合作的可能性。

高峰會期間，可線上觀看世界級區塊鏈專家的演講與座談會，包括高峰會主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield），以及500多位區塊鏈專家線上演講和經驗交流。

在數位交流平台中，企業業務代表可在活動中觸及更多潛在客戶，不論是個人、組織或企業都能在「亞洲區塊鏈高峰會」活動中收穫滿滿。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」受民眾青睞。（圖／主辦單位提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：www.abs2020.com

「地球票」屬公關體驗票，取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送公關體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

 
ET快訊
絕對不是近期感染！莊人祥點出日本女學生確診「2種可能」
連假車潮又來！國5頭城到坪林時速只剩29km　北上恐「塞到晚
中職／LINE群組發「打爆富邦換總A！」　胡金龍遭球團懲處下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國際級高峰會活動5天！一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

17縣市豪大雨特報！台北市信義南港、新北新莊汐止「淹水一級警戒」

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

快陪我玩！黏人歐告叼球「狂啾」　戳醒熟睡哥...超故意舉動網笑噴

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

國際級高峰會活動5天！一張門票看到飽　每天24hrs參與「區塊鏈應用」座談討論

17縣市豪大雨特報！台北市信義南港、新北新莊汐止「淹水一級警戒」

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

日職／陽岱鋼代打敲安　重回先發第5棒對戰養樂多

旅法甜點鑑賞作家走過徬徨期　揮別不喜歡的領域，找到屬於自己的天地

遠百企業以粽傳愛捐助溪北地區弱勢家庭 黃偉哲期盼打造溫暖宜居的城市

疫情衝擊大聯盟開打　陳偉殷：：交給上天決定

日女學生疑在台染疫！3研究曝「無症狀者」數量超乎想像　醫：夏季難戴口罩

獨／LISA父親是瑞士名廚！11年前來台演講...幸運學生親眼見料理實力

「赤崁魁星餅」現蹤　台南古蹟限定神級商品再一發！

影／蘇巧慧挑戰「盲測吃粽」　從6顆粽子中要猜到「蘇媽媽粽」

台南國際芒果節開跑　消防官稽查青果集貨場為芒果品質消費者權益把關

長得像塑膠玩具！他在沖繩釣到「噴漆怪魚」...色彩鮮艷引網熱議

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

財經熱門新聞

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

威力彩頭獎10億　快來終結38連槓

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

以房養老享福　1800萬房約可領3.5萬

獨董槓最美副董有心機　新光宮鬥劇又一章

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

17縣市豪大雨特報！台北市信義、新北新莊淹水警戒

連槓38期！威力彩端午頭獎衝10億

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

台大歷史博士鑽研投資　靠ETF養出千萬財

更多熱門

相關新聞

國際會議「免費拿票技巧曝光」！500位專家線上交流

國際會議「免費拿票技巧曝光」！500位專家線上交流

「2020亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日登場，今年採取「線上高峰會」，此次採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。值得一提的是，民眾只要輸入代碼，就可以免費獲得公關體驗票「地球票」，參與國際年度大會。

宏佳騰ABS電動機車開價99800元起

宏佳騰ABS電動機車開價99800元起

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！唐鳳要來談數位創新

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！唐鳳要來談數位創新

Gogoro再推3款「2系列ABS新車」

Gogoro再推3款「2系列ABS新車」

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

目標31.5萬台！光陽挑戰21連霸

關鍵字：

ABS亞洲區塊鏈亞洲區塊鏈高峰會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

連假到小琉球玩　她溺水亡

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／雨彈來襲！17縣市大雨特報

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面