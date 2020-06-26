　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法國政府宣布「封城」15天。圖為巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。(圖／達志影像／美聯社）

▲封城期間巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔，受到新冠病毒影響已關閉三個多月，於25日重新開放，此次關閉時間長達104天，是二次世界大戰以來最久的一次。許多民眾得知消息之後興奮表示，「我感動到要哭了！」考量到疫情的狀況，目前電梯還不會開放，遊客只能透過爬樓梯的方式參觀鐵塔，並且務必戴上口罩。

根據cbsnews報導，艾菲爾鐵塔於當地時間25日早上10時開放入場，第一批的遊客在上週就已在官網訂票，一大早就到現場排隊。配合防疫政策，11歲以上的遊客必須戴上口罩，考量到安全社交距離，電梯目前暫不開放，以及塔頂觀景台也對外關閉，即便爬樓梯登塔，也只能登上鐵塔第二層，在往上的樓層和電梯將視情況於7月初開放。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）發言人維多利亞·克拉爾（Victoria Klahr）表示，為了的幾週將會試情況增加參觀鐵塔的遊客人數，目前進塔的多半是法國當地人；對於疫情的防護措施也沒有因此而鬆懈，「為了確保人與人之間達到安全社交距離，地面會設置記號，鐵塔也會不定時的進行清潔與消息」。

法國自3月14日開始封城，公共設施全部關閉，民眾除了購買日常用品、看醫生等需求之外，必須待在家中隔離防疫。艾菲爾鐵塔每年約有700萬名遊客參觀，關閉的104天公司損失至少2,700萬歐元（約新台幣8.9億元），此時鐵塔重新開放，具有極高的象徵意義，此外羅浮宮也計劃於下月（7月）6日重新開放。

ET快訊
姊想生混血娃豪灑447萬！弟赴烏克蘭捐精　喜獲雙胞胎「獨占不
快訊／新北遠雄廣場5歲女童「右腳2腳趾」慘遭手扶梯夾斷！急送
絕對不是近期感染！莊人祥點出日本女學生確診「2種可能」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情狂燒半年！非洲移民「沒聽過新冠病毒」　核查員一問傻了

監禁車內達一年！白狗被迫在屎尿垃圾堆生存...「私人財產」無法可罰

確診數狂飆！比爾蓋茲怒批「防疫努力不夠」　這3點讓美國成為重災區

50年來最大暴雨！日本九州道路成「泥巴河」　近10萬居民被迫遷移

蓬佩奧：裁撤駐德美軍是為應對「中國對印度、東南亞的威脅」

3跆拳道運動員「夜店強拉正妹」！她男友護愛慘被打死…倒地無意識遭猛踹

翹臀+六塊肌！日本「猛男筷架」爆紅　網歪樓：筷子放哪邊

禁止走路滑手機！大和市通過議案創日本首例　7月1日起實施

8月大男嬰被丟入泳池「學生存」！媽一旁側錄歡呼「你可以的」...萬人譙爆

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

快陪我玩！黏人歐告叼球「狂啾」　戳醒熟睡哥...超故意舉動網笑噴

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

疫情狂燒半年！非洲移民「沒聽過新冠病毒」　核查員一問傻了

監禁車內達一年！白狗被迫在屎尿垃圾堆生存...「私人財產」無法可罰

確診數狂飆！比爾蓋茲怒批「防疫努力不夠」　這3點讓美國成為重災區

50年來最大暴雨！日本九州道路成「泥巴河」　近10萬居民被迫遷移

蓬佩奧：裁撤駐德美軍是為應對「中國對印度、東南亞的威脅」

3跆拳道運動員「夜店強拉正妹」！她男友護愛慘被打死…倒地無意識遭猛踹

翹臀+六塊肌！日本「猛男筷架」爆紅　網歪樓：筷子放哪邊

禁止走路滑手機！大和市通過議案創日本首例　7月1日起實施

8月大男嬰被丟入泳池「學生存」！媽一旁側錄歡呼「你可以的」...萬人譙爆

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

疫情狂燒半年！非洲移民「沒聽過新冠病毒」　核查員一問傻了

5歲童：爸割下媽媽頭！丈母哭訴鍋碗瓢盆莫名飛　她5年後回來…真相傻眼

不斷更新／陽耀勳首局首打席全壘打　首局統一2比1樂天

「台灣人都媽寶？」師大教授10問塞車用路人　力挺林佳龍「沒說錯」

全台僅4店開賣！KENZO新任總監聯名VANS印花鞋，夏日繽紛首選

北粽、南粽差很大！專家教5撇步挑選健康粽子…三高患者也能吃

冬病夏治！夏日調養「三伏貼」　適合孩童及服藥過多老年人

山友挑戰中央山脈南二段海拔3280m高山症發作　黑鷹協助吊掛下山就醫

大肚山飆風再起！望高寮「托孤輪、燒胎」宛如賽車場　自摔撞車還肇逃

李眉蓁競選發言人背景曝光！　26歲「哆啦A夢中文網」創辦人呂謦煒出任

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

738萬藍寶堅尼　交車20分鐘就撞爛

祖孫3人溺斃自家後院　原因曝光

38℃ 極限馬拉松　女選手中暑亡

孕媽分娩中被槍殺！她與寶寶當場慘死

新郎婚禮隔天病逝　31賓客確診

男友約會請吃海底撈　女方傻眼爆氣

美女牙醫被錄到「走進前男友房」失蹤　2天後成箱屍

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

炸掉總統山？ 南達科他州長：我任內不允許

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

美參議院院通過《香港自治法案》

更多熱門

相關新聞

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，60％的州通報新增確診數上升，全國24日新增3.6萬多人染疫，逼近4月下旬疫情高峰期的數據。其中，德州被媒體形容為新的疫情熱點，22日通報超過6000例，州長阿博特（Greg Abbott）於25日宣布暫停重啟經濟。

北京：連假也必須保持戰時狀態！

北京：連假也必須保持戰時狀態！

巴基斯坦恐怖黑市　血漿飆破11萬

巴基斯坦恐怖黑市　血漿飆破11萬

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

關鍵字：

巴黎艾菲爾鐵塔新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

連假到小琉球玩　她溺水亡

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／雨彈來襲！17縣市大雨特報

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面