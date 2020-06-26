喵皺眉努力「埋咖啡」　奴才傻眼：牠疑惑我為何要喝屎

記者李依融／綜合報導

這什麼鬼東東？超臭！國外一隻喵星人跳上「埋咖啡」，只見牠在馬克杯旁不斷撥手，還換角度與方向，努力想把臭摸摸的東西埋起來，奴才看到自己的飲料卻被貓當成便便，實在超傻眼。

網友@thatswhatisaidman在社群媒體上Reddit上分享影片，「牠在埋咖啡，只因為牠不喜歡這個味道。」只見喵星人不斷撥桌面，非常努力地想把馬克杯中的咖啡埋起來，還不時聞聞杯子內的味道，換個方向繼續埋，然而「空氣貓砂」怎麼埋也蓋不過咖啡。

網友們看到貓咪的反應都笑翻，「牠沒有打到杯子加分！其實我以為最後杯子會在地上」，奴才則笑說，「我看牠根本不想摸到那杯東西，牠應該很疑惑為什麼奴才要喝屎？」

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