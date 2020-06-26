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歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

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▲歐洲商會執行長何飛逸（左二）與北市府投資服務辦公室執行長林崇傑（右二）簽字，並由台北市長柯文哲（左一）與歐洲商會理事長尹容（右一）見證。（圖／歐洲商會提供）

▲歐洲商會執行長何飛逸（左二）與北市府投資服務辦公室執行長林崇傑（右二）簽字，並由台北市長柯文哲（左一）與歐洲商會理事長尹容（右一）見證。（圖／歐洲商會提供）

財經中心／台北報導

歐洲在台商務協會（ECCT）與台北市投資服務辦公室簽署瞭解備忘錄，致力於降低在台北市投資的門檻，簽署儀式在歐洲商會與台北市政府的年度午餐會上舉行，由歐洲商會執行長何飛逸與北市府投資服務辦公室執行長林崇傑博士共同簽署，並由台北市長柯文哲與歐洲商會理事長尹容見證。

此次備忘錄主要用意為促進歐盟與台灣雙邊投資，並簡化雙方企業流程，未來歐盟企業若有意投資台北市，歐洲商會將引薦至台北市投資服務辦公室，由投資服務辦公室提供一站式服務，亦為已投資台北市的歐洲企業提供投資後續服務。台北市的企業若對歐盟市場感興趣，也將由投資服務辦公室轉介至歐洲商會。

歐洲商會與北市府的年度午餐會自1998年起固定舉行，以促進歐洲商會與台北市政府合作，柯文哲發表演說後，也在歐洲商會生活品質委員會聯合主席白健文（Tim Berge）主持下，答覆商會成員提出的問題。

請繼續往下閱讀...

歐洲商會會員提問，大巨蛋何時可啟用，進一步連結東區與信義商圈，振興台北經濟？柯文哲首次表態，大巨蛋建照已批准，接下來就可復工，至於何時可啟用，就好比參加考試，首先學生要來考，考前要用心準備，考試時認真作答，最後才能過關；同樣地，大巨蛋復工也要經過各項考驗，因此無法確定何時可啟用。

此外，有會員反映，擁有台灣永久居留證的外籍人士，長期在台灣繳稅，卻無法比照國民，搭乘大眾運輸工具時，享有敬老票；使用公共設施時，也無法比照當地居民享受相關優惠，嚴重影響優秀人才來台工作意願。

柯文哲回覆，台北市準備推出可結合手機的電子版台北市民證（Taipei Pass），這是他參訪愛沙尼亞後獲得的啟發，未來推出後，可依此系統規劃外籍人士的市民優惠方案，不用等到中央修改政策。這番發言，獲得在場會員的熱烈掌聲。

台北市政府多位資深官員出席午餐會，並安排於各桌，以便商會成員與市府官員直接溝通，討論如何增進歐洲商會與北市府間的合作，午餐後由北市府官員統整討論內容，並列舉未來可能合作事項。

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