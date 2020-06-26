日前法相「讓愛妻當議員」行賄被逮　政壇夫妻檔遭延長羈押10天

▲河井案里（左）、河井克行（右）。（圖／翻攝自河井克行部落格）



記者王佩翊／編譯

日本前法相河井克行與參議員妻子河井案里繼18日遭到檢方逮捕後，東京地方法院26日正式將兩人的羈押時間延長10日。檢方發現，河井克行為了讓愛妻能夠順利在2019年7月當選參議員，砸了2570萬日幣向當地議員與後援會幹部等94人行賄。

根據《朝日新聞》報導，東京地方法院26日決定將河井夫婦兩人的羈押時間從6月29日延長至7月8日。現年57歲的河井克行是日本首相安倍晉三身旁愛將，曾任法務大臣，然而2019年10月因被周刊爆料涉嫌行賄，請辭法相一職。河井夫妻17日已退出自民黨，並在18日遭到逮捕。

據檢方調查，河井克行為了讓妻子河井案里在參議院選舉中出線，因此2019年3月至8月期間以現金行賄相關人士。對此，河井克行坦承的確曾經提供部份現金給他人，他聲稱，「是為了擴大黨（自民黨）的勢力」、「只是政治活動的報酬」等，否認行賄一事。河井克行同時也否認妻子河井案里涉入其中。而河井案里在面對審訊時也堅定表示，「我並未做過違法的行為。」

另一方面，河井案里的秘書立道浩2019年7月在參議院選舉中，因支付助選小妹們超過法律規定的酬勞，6月16日遭廣島地方法院判處1年6個月徒刑，緩刑5年執行。如果秘書確定被判處禁錮，檢察機關可提出行政訴訟，要求對議員本人也執行連坐法，屆時河井案里的當選可能會無效。

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