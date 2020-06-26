日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

▲全台民眾目睹6月21日的天文奇景「日環食」。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／台北報導

全台灣民眾日前瘋「上帝的金戒指」日環食天文奇景，不過因太陽光量減少，太陽能發電量也一度驟降。台電26日解釋，日食過程中全台灣直射日照量減少95%，使太陽能發電量一度驟降169萬瓩，相當2部通霄新燃氣機組發電量。

根據天文觀測，日環食從21日下午14時49分開始，16時14分食甚，17時25分結束，太陽光電減少。台電表示，環食帶通過台灣上空時，月球遮蔽99%的太陽，即使在偏食帶的台北上空，遮蔽率也達95%，推估全台灣的直射日照量減少逾95%。

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台電表示，當日食開始初虧時，太陽能發電量原本約173萬瓩，後來一度驟減至4.2萬瓩，落差達169萬瓩，相當2部通霄新燃氣機組的發電量。

▲民眾紛紛出來親眼見日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，台電也強調，考量日食期間影響太陽能發電量，台電已對供電進行「超前部署」，6月20日便已預先盤點各火力機組的供電能力及調整水力機組調度模式，並於21日下午密切監測太陽能發電變化，於日食期間調度各機組以補充減少的光電量，安然渡過供電大幅變化的衝擊。

台電表示，太陽能發電量約可達230萬瓩以上，是電力系統中不可或缺的一部分，因此皆會每天依據各項天氣資料，提前分析並預測再生能源的發電情形，同時攜手民間單位，運用即時氣象資訊預測太陽能發電量，降低再生能源變動的衝擊。