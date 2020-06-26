行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

▲行政院前院長陳冲說，美日的資產負債表惡化。（圖／記者吳靜君攝）



記者吳靜君／台北報導

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（26）日表示，近日觀察美日兩國的資產負債表，相較2018年皆大舉增加，他以「雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難」來形容對於美日兩國資產負債表不減反增的擔憂。

中央銀行日前理監事會議後宣布利率不動，總裁楊金龍主持理監事會後記者會，直言「Fed擴大購債損及獨立性，示警日銀介入股市可能雙輸」；總裁揮灑自如 ，談論美日兩國央行QE的舉措及影響，陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。

請繼續往下閱讀...

陳冲表示，曾任央行總裁19年，歷任五位總統，被譽為Master of Central Banking的William McChesney Martin Jr，曾經留下一句名言「To take away the punch bowl just when the party gets going」要求央行不要對過熱的經濟又注入流動性。2008年聯準會主席葉倫也借用這個主席的「神比喻」表示「We will at least refilling the punch bowl until the guests have all arrived, and will not remove it prematurely before the party is well under way。」

意思是，一位主張在宴會開始增溫時，將雞尾酒缸移走，一位則認為賓客尚未到齊，不要過早移走酒缸，應持續添酒。這當然與兩人言論的時空有關，問題也在於如何認定宴會是否正嗨，還是尚未開始。

陳冲曾在演講中提到，2008年金融海嘯後，各國為了救市，都有或多、或少的QE（寬鬆政策），但是美國拜不列登森林協議的遺緒(Legacy)，可以稍微放肆一下，大印鈔票，而毋須承擔太多的副作用。但他曾以2008年到2017年美國和日本央行的資產負債表的變化進行整理，表示兩國經歷過十年的QE都有縮表的必要，QE均將面臨逐漸收回的難題。

▲▼ 美日兩國到近日，資產負債表較2018年不減反增，且品質也有惡化的情況。（圖／路透）

而陳冲近日也針對美國與日本的資產負債表好好審視，至6月20日止，日本政府的總資產為645兆日元，其中持有日本政府債券505兆，外加買入ETF32.5兆，佔總資產達83%，比較2018年大家呼籲日本政府應該要縮表時，日本央行的規模不減反增，甚至大幅成長。

在日本的負債表中，八成是政府發債、央行購買，也就左手交給右手；但可怕的是買入ETF是竟占5%，日本央行大量購買政府債務及股票（雖以ETF形式）恐怕是市場大忌。

至於美國，自從總統川普上台後，一如預期，國債鐘（National Debt Clock）飛快運轉；美國的資產負債，更是驚人，到6月17日止，比起2018年規模竟增加三兆美元，總資產達到7.14兆美元，過去兩年的縮表努力，等於完全破功，其中買入政府債券4.17兆美元，無異是過去一年，聯準會就買入政府舉債達兩兆美元。他形容，「雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難」。美國央行還買入惡名昭彰的MBS，高達1.92兆美元，換言之，身為世界第一強國的美國，其中央銀行竟有八成五的資產，不是欠缺流動性，就是品質低劣，實在令人堪虞。

陳冲說，「美日央行總裁，還在為宴會是否正嗨，雞尾酒缸應否端走，以及川普的支票，心中掙扎不已」。相對而言，我國央行的煩惱，實在不算什麼。

