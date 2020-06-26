　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼病後首度復出的陳冲，精神狀況良好。（圖／記者吳靜君攝）

▲行政院前院長陳冲說，美日的資產負債表惡化。（圖／記者吳靜君攝）


記者吳靜君／台北報導

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（26）日表示，近日觀察美日兩國的資產負債表，相較2018年皆大舉增加，他以「雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難」來形容對於美日兩國資產負債表不減反增的擔憂。

中央銀行日前理監事會議後宣布利率不動，總裁楊金龍主持理監事會後記者會，直言「Fed擴大購債損及獨立性，示警日銀介入股市可能雙輸」；總裁揮灑自如 ，談論美日兩國央行QE的舉措及影響，陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。

請繼續往下閱讀...

陳冲表示，曾任央行總裁19年，歷任五位總統，被譽為Master of Central Banking的William McChesney Martin Jr，曾經留下一句名言「To take away the punch bowl just when the party gets going」要求央行不要對過熱的經濟又注入流動性。2008年聯準會主席葉倫也借用這個主席的「神比喻」表示「We will at least refilling the punch bowl until the guests have all arrived, and will not remove it prematurely before the party is well under way。」

意思是，一位主張在宴會開始增溫時，將雞尾酒缸移走，一位則認為賓客尚未到齊，不要過早移走酒缸，應持續添酒。這當然與兩人言論的時空有關，問題也在於如何認定宴會是否正嗨，還是尚未開始。

陳冲曾在演講中提到，2008年金融海嘯後，各國為了救市，都有或多、或少的QE（寬鬆政策），但是美國拜不列登森林協議的遺緒(Legacy)，可以稍微放肆一下，大印鈔票，而毋須承擔太多的副作用。但他曾以2008年到2017年美國和日本央行的資產負債表的變化進行整理，表示兩國經歷過十年的QE都有縮表的必要，QE均將面臨逐漸收回的難題。

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲▼ 美日兩國到近日，資產負債表較2018年不減反增，且品質也有惡化的情況。（圖／路透）

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

而陳冲近日也針對美國與日本的資產負債表好好審視，至6月20日止，日本政府的總資產為645兆日元，其中持有日本政府債券505兆，外加買入ETF32.5兆，佔總資產達83%，比較2018年大家呼籲日本政府應該要縮表時，日本央行的規模不減反增，甚至大幅成長。

日本的負債表中，八成是政府發債、央行購買，也就左手交給右手；但可怕的是買入ETF是竟占5%，日本央行大量購買政府債務及股票（雖以ETF形式）恐怕是市場大忌。

至於美國，自從總統川普上台後，一如預期，國債鐘（National Debt Clock）飛快運轉；美國的資產負債，更是驚人，到6月17日止，比起2018年規模竟增加三兆美元，總資產達到7.14兆美元，過去兩年的縮表努力，等於完全破功，其中買入政府債券4.17兆美元，無異是過去一年，聯準會就買入政府舉債達兩兆美元。他形容，「雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難」。美國央行還買入惡名昭彰的MBS，高達1.92兆美元，換言之，身為世界第一強國的美國，其中央銀行竟有八成五的資產，不是欠缺流動性，就是品質低劣，實在令人堪虞。

陳冲說，「美日央行總裁，還在為宴會是否正嗨，雞尾酒缸應否端走，以及川普的支票，心中掙扎不已」。相對而言，我國央行的煩惱，實在不算什麼。
 

ET快訊
快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌遊客嚇傻
獨／送醫畫面曝！名媛胡嘉嘉KTV唱完歌「喝酒猝死」　女兒痛揭
快訊／日籍女學生確診　123接觸者採檢結果出爐
LIVE／疫情有變數？日女接觸者「剩餘14人檢驗結果」　指揮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

快訊／威力彩10億開獎了！快來終結38連槓　中了立刻退休享受人生

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

歐盟與台灣可望雙邊投資！歐洲商會與台北市政府　簽署促進投資備忘錄

行政院前院長陳冲：美日央行資產負債惡化　為「是否端走雞尾酒」煩惱

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

快訊／威力彩10億開獎了！快來終結38連槓　中了立刻退休享受人生

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻

大聯盟復賽趴趴走感染風險增　各隊人心惶惶

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

美軍上午現蹤　共軍下午再擾台灣西南海域

快訊／雨彈來襲！全台16縣市豪大雨特報　北北基「大雷雨警戒」

在地人激推！桃園古早味手工蔥肉餅　皮酥餡香、大口吃超過癮

80元就能吃飽！台南超佛心豬排鐵板麵　濃湯、紅茶免費續到爽

熟男排尿痛炸…龍根拉出「肥大吸血水蛭」！從尿道鑽入膀胱　解體照曝光

稚嫩外籍應召女大缺貨...「皮肉價硬漲3百」　躺7個月海撈160萬

38℃挑戰「煉獄馬拉松」！長跑好手一路領先卻離奇失蹤...發現時已中暑亡

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

財經熱門新聞

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

威力彩頭獎10億　快來終結38連槓

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

以房養老享福　1800萬房約可領3.5萬

獨董槓最美副董有心機　新光宮鬥劇又一章

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

連槓38期！威力彩端午頭獎衝10億

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

台大歷史博士鑽研投資　靠ETF養出千萬財

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

連假到小琉球玩　她溺水亡

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

快訊／雨彈來襲！16縣市大雨特報

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面