「空汙不能全怪中火！」台電：啟動後空品一樣良好　台中16個測站皆亮綠燈

▲台電基於「合理調度、合格機組、合法運轉」三大考量，2號機點火。（圖／台電提供）

財經中心／台北報導

台中市政府針對台電重啟中火2號機燃煤發電，將二度開罰並函送負責人。不過台電表示，台中市近年用電需求攀升，中火2號機需運轉，且重啟後「空品一樣良好」，台中市政府不能把空汙問題全部怪罪電廠。

為了因應夏季用電以及大學指考穩定供電需求，台電24日晚間點火啟動台中電廠2號機，卻遭台中市政府裁罰200萬元，並勒令停工。台電鄭重回應，面對台中市政府對電廠員工的恐嚇行徑，必將盡一切努力保護電廠員工，讓這些為台灣穩定供電努力的同仁，能有免於恐懼的工作環境。

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台電表示，台中電廠滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，近年來台中市工商建設快速發展，用電需求逐步攀升，用電量從2014年的257億度，增加到2019年315億度，5年來增加20%，已超過台中電廠的發電量，中火2號機需要運轉。

另一方面，台電也認為，6月後受到夏季季節風向影響，空品良好，前幾天能看到「日環食」便是很好的證明，而2號機運轉發電後，台中市的空氣品質也良好，倒是冬季時，火力發電廠一半停機，仍發生紫爆空汙。

因此，台電認為，台中空氣污染來源多元，且成因複雜，不能全部都怪罪台中電廠。台中市環境保護局空氣品質監測網顯示，6月26日中午12時，台中16個測站空氣品質皆為良好。

▲台中市環境保護局空氣品質監測網顯示，6月26日中午12時，台中16個測站空氣品質皆為良好。（圖／翻攝自台中市環境保護局空氣品質監測網）