又傳教會群聚感染！30多歲女「練唱聖歌」害12名信徒中鏢...1700人參加禮拜

▲南韓首爾又傳教會群聚感染。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈正掀起新冠肺炎（COVID-19）第二波流行高峰，仿若燒不盡的野火，春風吹又生，今（26）日首爾知名大型教會又爆發群聚感染，截至上午10時為止（當地時間）共計12人確診，其中確診信徒是梨花女子大學附屬高中的教師，防疫當局得知後緊急關閉校園，以及該教會經營的幼兒園，同時下令讓曾參與禮拜的學生們停課。

《韓聯社》表示，該教會為位於首爾冠岳區書院洞的旺成教會（왕성교회），截至26日掌握的資料，21日參與主日禮拜的信徒就有1696人，數字相當龐大，冠岳區保健所（衛生所）決定採集所有參與主日禮拜的信徒檢體，在教會前設立臨時診療所，並決定延長營業時間。

根據首爾市防疫當局掌握的資料，24日1名信徒確診；25日7名信徒確診；26日又新增4名信徒確診。首名確診的信徒是居住在書院洞的31歲女性，18日曾參與教會聖歌隊練唱，19至20日參與教會的聯誼活動，其接觸者共達41名信徒。

另外，位於首爾西大門區的梨花大學附屬高中教師，也因旺成教會群聚感染而確診，目前首爾市教育廳已關閉校園、停止學生到校上課，將授課方式改為線上教學前正積極調查該教師的密切接觸者。

而首名確診的31歲女性，其接觸者為住在龍仁市水枝區竹田1洞的30多歲男性，也於不久後宣告確診，其在龍仁市內某金融集團的數據分析中心工作，和其他4名同事住在公司用來作為宿舍的公寓，目前防疫當局也已採集接觸者的檢體。

根據南韓防疫當局，截至26日0時，全境共通報39名確診案例，其中23名患者集中在首都圈，7名患者集中在大田、忠清南道。

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