巴基斯坦30％↑機師證照假的！找槍手代考「飛行經驗零」　航空公司下令停飛

▲巴基斯坦國際航空公司（PIA）目前擁有31架飛機及1萬4500名員工。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦航空部長沙瓦爾汗（Ghulam Sarwar Khan）24日坦言，境內多達30%以上的民航飛行員證照造假，飛行經驗為零，花錢請槍手代考才拿到證照。消息傳出後，巴基斯坦國際航空公司（PIA）25日已下令旗下100多名機師停飛。

綜合CNN、路透報導，此一結果為巴基斯坦5月22日97人死亡空難調查的一部分，但當局並未證實失事的編號PK8303客機飛行員是否持有假證照。

巴基斯坦航空部長沙瓦爾汗指出，境內目前有860名現役機師，分別服務於巴基斯坦國際航空公司（PIA）及部分外籍航空公司，但其中有262名機師當初「並非親自前往考試」，而是花錢請他人代考才拿到證照，「他們並沒有任何飛行經驗」。

▲巴基斯坦有860名現役機師，分別服務於巴基斯坦國際航空公司（PIA）及部分外籍航空公司。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦國際航空公司得知消息後，已於25日下令旗下約150名持有可疑證照的機師停飛，將針對相關人等採取必要措施。該公司發言人阿布杜拉汗（Abdullah Khan）表示，飛行證照偽造的問題遍及巴基斯坦航空業，部分持假證照的飛行員也在外籍航空公司服務。

國際航空運輸協會（IATA）發言人表示，目前正在深入瞭解更多細節，「我們正在關注巴基斯坦飛行員持有假證照的消息，這令人十分擔憂，這是航空監管機構在執照發放及安全監督方面的嚴重失誤。」

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