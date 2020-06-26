2歲雙胞胎慘遭IKEA書櫃「活埋」！調皮攀爬...190公分高大書櫃瞬間翻倒

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州媽媽歐卡（Nicole Oka）為掌握家中一對雙胞胎的安全，在家中裝設了監視器，沒想到意外拍到這對2歲的雙胞胎在房間玩耍時，被190公分高的IKEA大書櫃壓住的畫面，監視器完整拍下書櫃垮下來時雙胞胎被「壓倒」的瞬間，讓歐卡和老公都嚇壞，立刻衝進房間將小孩救出。

根據usa today報導，調皮的雙胞胎在房間玩耍，打開書櫃最下層的抽屜，當作是遊樂區開始玩起來，其中一個先爬進書櫃，另外一個也跟著爬進去。書櫃可能重心不穩，承受不住重量，下一秒直接倒塌，兩名孩子就被埋住，當場放聲大哭。在外頭的歐卡和丈夫聽到後，立刻衝進房間裡，將書櫃搬起後，抱起兩個孩子順利解救。

▲IKEA書櫃整個垮下來，2歲雙胞胎慘遭「活埋」。（圖／翻攝自usa today畫面）

歐卡表示，這個書櫃是2017年在IKEA買的，當時已經有想到可能會垮下倒塌，因此特地買了釘子固定住，將書櫃釘在牆壁上，但沒想到最害怕的事情還是發生了，所幸兩名孩子都平安無事，「我認為我做了一件對的事情，不然我的孩子應該已經死了。」

美國在過去20年內，至少有459名孩童因為家具倒塌而死亡；然而，自從2014年以來，IKEA家具至少造成5人死亡。IKEA表示，「我們已經意識到這件事情的嚴重性，對於家具會進一步的討論，調查過後做出改善，希望不會在發生類似的狀況。」