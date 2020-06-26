斥資369億！華為在英國設「光纖通訊」國際總部　提供400個就業機會

▲華為將在英國設立新的國際總部。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

中國科技巨擘華為（Huawei）25日宣布，已經獲准在英國建立國際總部，總預算高達12.5億美元，華為高級副總裁張國威表示，這座新的總部將負責光纖網路研發，預計可替當地帶來數百個就業機會。但與此同時，英國仍未放寬對華為電信設備的審查。

華為25日在新聞稿中宣布，該公司將斥資12.5億美元（約台幣369億元）在英國劍橋（Cambridge）打造佔地約3.6公頃的光纖通訊研究國際總部。張國威（Victor Zhang）表示，目前英國經濟正受到新冠肺炎疫情的打擊，而這個新的園區能夠提供400個工作機會，並能幫助確立英國在光電領域的領先地位。

在美國發起的抵制之下，世界各國對於採用華為5G設備多持保留態度，英國首相強生（Boris Johnson）先是宣布，華為可以有限度地參與英國5G建設，比例不可超過35％。但各黨派批評應該要完全禁止，這讓華為又陷入了另一波審查。

曾擔任前首相柴契爾夫人助理的加德納（Nile Gardiner）更聲稱，英方已決定採取「日落計畫」，準備徹底終止與華為的合作，並於2023年前完全被其他科技公司取代。

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