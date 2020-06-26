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仙人掌爆長3層樓高！頂部驚見奇葩人形...網全看傻：打算逃走？

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實習記者周依儒／綜合報導

3層樓高的大樹並不稀奇，但你有看過長到3層樓的仙人掌嗎？日本網友「0okome0」日前在推特上po出自己在東京北區的瀧野川街頭所看到的奇聞怪象，只見路邊有一顆仙人掌竟然沿著一棟3繩樓的大樓生長，一路長到建築物最頂端，且在最頂端還有一個類似人類逃跑形狀的仙人掌。

推特帳號「@0okome0」的網友表示，他24日在東京都北區瀧野川一處民宅撞見一幕奇葩景象，從po出的照片可以看到，這顆仙人掌被鐵環牢牢的固定住並沿著建築物的牆面生長，由於極為筆直，因此遠看讓po以為就像是普通路上會看到的電線桿，但沒想到走近一看，竟然是一顆3層樓高的仙人掌。

且這顆仙人掌的主人似乎怕路過民眾被刺傷，還刻意將上面的刺全部拔除，因此也可以看到這顆仙人掌上有很多坑坑巴巴的小洞。特別的是，仙人掌頂部還長得就像要逃跑的人形，。「0okome0」看到後立刻將畫面拍下來上傳到網路上並表示「這根奇怪的彩色電線杆讓我看了10次！」

▲▼ 0

▲仙人掌頂部是個亮點，模樣就像是「逃跑的人」，相當奇特。（圖／翻攝自@0okome0）

照片曝光後，立刻吸引1.2萬網友轉發、3.8萬人按讚，網友全看傻，紛紛留言表示，「這是仙人掌界的神木嗎？」、「這要怎麼養？」、「第一次看到長成這樣的」、「最上面是打算要逃走的意思嗎」、「長這麼高是為了越牆而逃」。也有部分網友也PO出自己家同樣「暴風生長」的仙人掌照片。

有網友判斷，這仙人掌應為「朝霧閣 」品種，是一種柱型仙人掌，可長得比人還高，由於它的生長速度緩慢、適應力極強，如果環境適合甚至可以生長到5公尺以上。

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