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身體不適堅持辦婚禮…新郎隔天病逝「未篩檢就火化」　31賓客確診

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▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一名新郎身體不適仍舉行婚禮，結果在隔日病逝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

印度新冠肺炎確診數突破47萬，但仍有許多民眾相當缺乏警覺心，當地一名新郎在「身體極度不適」的狀況下，依舊堅持舉行了婚禮，也吸引數百位親友出席。不過新郎卻在婚禮隔天病情惡化病逝，家人也在未通報的情況下立刻將遺體火化，現在參加婚禮的親友們，已經有31人感染了新冠肺炎。

印度比哈爾邦（Bihar）一名生病非常嚴重的新郎，為了如期完成婚禮，特地包車從工作的古爾岡（Gurgaon）返回帕特納（Patna）村落，舉行了整天的儀式之後，還邀請了各方親友參與晚宴。沒想到隔天新郎的病情突然惡化，緊急送至醫院後仍宣告不治，而悲痛的家屬也立刻在沒有通知衛生官員的情況下，將遺體帶回火化，沒有進行任何新冠肺炎檢測。

同時，一名有參與婚禮的村民驚覺，這名新郎工作的地方是印度疫情非常嚴重的地區，因此向當地衛生官員報告了這件事，衛生部門也立刻安排了一個小組前往現場，共採檢了206名參與婚禮的賓客，其中31人結果為陽性。

根據約翰霍普金斯大學數據，印度累計確診人數達47萬3015人，是全球染疫人數第四多的國家；死亡人數則為1萬4894人。

至於這場婚禮所在的比哈爾邦疫情也逐漸升高，過去幾天有超過12名醫生、衛生人員與警察確診，其中有至少5174名確診病患是印度封鎖後，被迫返回家中都流動工人，讓當地政府不得不關閉全邦1.3萬個疫檢中心，要求民眾除非重症，否則請先進行自主隔離。

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