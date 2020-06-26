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70年後終於能回家！6架戰機護送韓戰軍人147具遺骸...總統文在寅說話了

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▲▼文在寅至首爾機場，出席韓戰70周年紀念典禮。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅至首爾機場，出席韓戰70周年紀念典禮。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（25）日晚間至京畿道城南市首爾機場，出席韓戰爆發70周年紀念典禮，除向魂斷北韓70年的147具參戰士兵遺骸致上最高敬意，也宣示國家每寸領土、領海、領空不容侵犯的決心，呼籲北韓應付出努力，結束世界史上最悲傷的戰爭。

青瓦台表示，出席紀念典禮的民眾大多為上年紀的韓戰參戰士兵，因此為顧慮老兵的身體狀況，將典禮移至晚間舉辦，成為首度在晚間舉辦的韓戰紀念典禮。

▲▼文在寅至首爾機場，出席韓戰70周年紀念典禮。（圖／路透社）

▲文在寅向147具參戰勇士遺骸致意。（圖／路透社）

文在寅致詞表示，「我軍能抵抗任何威脅，雖然我們希望能維持和平，但不管是誰威脅我國民的安全與生命，將強力應對。我們保有全方位的國防戰力，不容許任何挑釁行為。在堅如磐石的韓美同盟上，我們正計畫移轉戰時指揮權（OpCon Transfer）。」

文在寅表示，不會強迫北韓接受南韓的政治體制，「我們反對戰爭，南北韓間的體制競爭已在很久以前結束。我們會持續不斷透過和平，找出南北韓互生之路，在說出『統一』2字前，希望能成為好鄰居。若要達成統一，必先維持和平。」

文在寅呼籲，和平、繁榮的韓半島（朝鮮半島）是8千萬同胞的宿願，「所有人共同的願望，便是希望這片土地再無戰事，我們必須記取戰爭帶來的慘痛教訓，向終戰踏出第一步。」

▲▼文在寅至首爾機場，出席韓戰70周年紀念典禮。（圖／路透社）

▲147具參戰勇士遺骸由6架軍機護送，從夏威夷返抵首爾機場。（圖／路透社）

綜合韓媒報導，147具參戰士兵遺骸包括在北韓境內挖掘出土的南韓士兵，以及新加坡川金會後北韓向美國歸還的遺骸，經美國夏威夷「國防部戰俘暨遺骸挖掘鑑識局」（DPAA）確認其中7名死者身分後，透過南韓空軍KC-330空中加油機，由6架戰機護送，24日下午返抵首爾機場，時隔70年終於回歸祖國懷抱。

青瓦台表示，典禮的每位出席者，胸前皆配戴「122609太極旗（南韓國旗）」勳章，象徵著至今仍未回到家屬懷抱的12萬2千多名戰死者。文在寅向參戰士兵遺屬承諾，國家會協助找出每位失蹤戰死者的遺骸與身分，直至最後一刻。

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