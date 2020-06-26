鋒面發威！大雨猛炸日本九州　氣象廳提醒：需嚴防土石流

▲九州地區25日受大雨侵襲。（圖／取自氣象廳）

記者王佩翊／編譯

受梅雨鋒面與低氣壓影響，日本九州與中國局部地區降下大雨。西日本與東日本26日因大範圍大氣狀態不穩定將持續降下大雨，不僅如此，更須嚴防土石流發生。氣象廳表示，有一股濕暖空氣流入日本海延伸而來的鋒面與鋒面上的低氣壓，才會造成26日西日本與東日本大範圍大氣出現不穩定的狀況。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳表示，目前九州和中國地區局部降雨旺盛，福岡縣三山市的雨量計從上午6時到7時的1個小時內就觀測到36毫米的降雨量。此外，廣島縣北廣島町八幡地區從上午6時半至7時半的1個小時內也觀測到31毫米的降雨量。

接下來鋒面將會停滯淤西日本並經過東日本地區，因此西日本與東日本各地26日晚間將會出現伴隨打雷的激烈大雨。至於25日已經降下大雨的九州北部，在這段時間內也可能達到每小時50毫米的降雨量。直到27日上午以前，九州北部與北陸地區的24小時降雨量可望來到80毫米，中國地方則預計有60毫米。

氣象廳表示，隨著大雨來襲，不得不提高警戒，堤防土石流、低窪地區淹水、河水上漲，此外，也必須注意雷擊與龍捲風等強烈暴風。