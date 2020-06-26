阿公和爸爸曾任日副首相！防衛相河野太郎表態：「有意參選」自民黨總裁

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／取自河野太郎推特）



記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎25日參加BS日本電視台旗下節目時透露，自己有意參選下一屆的自民黨總裁選舉。事實上，出生政治世家但作風親民的河野太郎，在先前有關於下一屆首相人選的民意調查中，就已經擁有一定的支持率。

根據《共同社》報導，節目中河野太郎被問到是否有意出馬下屆自民黨總裁選舉，他表示，「我一直都有說會參加下一次的競選。當然會考慮。」積極展現參選決心。根據民調顯示，作為下一任首相的適合人選，河野太郎獲得了一定的支持率。對此，他也表示，「感謝大家的青睞。」

在被問到有沒有意願進行「拉票」行動時，河野僅表示，「距離黨總裁選舉還有一年多，既然我現在的職責是保護日本的安全，那麼我就必須對此負起責任。」

▲河野太郎表明有意願參選下任黨總裁。（圖／取自河野太郎推特）



河野太郎為麻生派系，出身政治世家，祖父河野一郎與父親河野洋平都曾任日本副首相。河野1985年自美國喬治敦大學畢業後，並沒有馬上進入政壇，而是在外商公司工作，直到1996年才以眾議院議員之姿投身政治圈。河野太郎曾任外務大臣，並於2019年9月轉任防衛大臣。

作為防衛大臣的河野太郎近日宣布，有鑑於技術與成本問題，決定停止「陸基神盾」飛彈防禦系統部署計畫，此舉雖然造成熱議，但卻意外引起民眾好感，許多人認為河野太郎及時止損，非常具有勇氣。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～