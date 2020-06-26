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《關鍵少數》主角之一！　NASA以「首位非裔女工程師」命名總部

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▲NASA首位非裔女工程師（Mary W. Jackson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA首位非裔女工程師（Mary W. Jackson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，掀起各地反種族歧視的示威遊行。美國太空總署（NASA）25日宣布，將以NASA史上首位非裔女工程師瑪麗·傑克森（Mary W. Jackson）之名，重新命名位於華盛頓特區的總部大樓，紀念她為NASA成功探索太空所作出的貢獻。

據CNN報導，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）發表聲明表示，瑪麗是協助NASA成功將美國太空人送上太空的傑出女性之一，「瑪麗從不向現實屈服，她協助打破障礙、並在工程技術領域為非裔美國人和女性開啟機會。」

▲NASA以首位非裔女工程師命名總部。（圖／路透）

▲NASA以首位非裔女工程師命名總部。（圖／路透）

布萊登斯坦說，更名後的總部大樓名稱為「瑪麗傑克遜美國太空總署總部大樓」（Mary W. Jackson NASA Headquarters building），這棟大樓將座落在去年才剛重新命名的「關鍵少數大道」（Hidden Figures Way）上。

瑪麗1921年在美國維吉尼亞州出生，並於2005年過世，她是NASA史上首名非裔女性工程師。瑪麗及另外2名非裔女性數學家，在1940至1960年代為人類首個載人太空飛行計劃做出重要貢獻，然而，3人當時因肥胖及性別遭受NASA內部種族隔離，她們奮鬥的過程還被改編為美國電影《關鍵少數》（Hidden Figures）。

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