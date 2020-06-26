32歲孕媽分娩到一半遭「開槍射殺」當場慘死！肚中胎兒救不回

▲南非一名32歲孕婦在分娩時遭槍殺身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

南非近日發生一起可怕案件，32歲的沙伊達（Shaida Nathan）懷胎將近9個月，在自家後院的小屋中生產時，卻突然遭遇槍擊，肚子裡的寶寶也未能保住性命，母子當場死亡。雖然警方尚未釐清此案是否與幫派恩怨有關，但他們判定，受害者的兒子才是槍手目標。

南非新聞網站《獨立在線》（IOL）報導，沙伊達住在開普敦北郊的克萊伊方提（Kraaifontein），21日上午6時左右在住家後院的小屋內分娩，卻被開槍攻擊。儘管救護人員緊急趕到現場，她與未出世的孩子都被當場宣告死亡。

一名68歲的居民匿名透露，「沙伊達是三個孩子的母親，其中一個孩子正在寄養中心，另外兩個跟她在一起，但我不知道他們現在在哪裡」。根據目擊者說法，2名男性案發時跳過圍籬，進入後院，並朝著小屋開槍。沙伊達的其中2個兒子當時也在小屋裡，遭到槍擊以後，受傷送醫，但目前情況不明。

警方初步判定，死者的其中一名兒子才是槍手目標，但他們尚未釐清此案是否與幫派恩怨有關。發言人特勞特上校（Colonel Andrè Traut）表示，他們仍在調查中，目前尚未鎖定可疑人士，也還沒有逮捕任何嫌犯。

Mother of three went into labour just before being shot dead https://t.co/zpKH9A3EGF — IOL News (@IOL) June 23, 2020

據悉，案發地點是惡名昭彰的高犯罪率地區。受害者的親戚們也說，21日和22日又發生多起槍擊，他們因此無法順利前往沙伊達的住處處理後續事宜。

《每日郵報》指出，南非近日頻頻發生女性謀殺案件，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於13日對此譴責，「對於我們國家而言，這是黑暗又羞恥的一周，罪犯已經墮落到更加殘酷無情的深淵」。他批評，國家面臨疫情威脅之際，施暴者卻利用解封的機會攻擊女性與孩童，「我們必須了解，是什麼因素促成這個可怕的趨勢，作為團結一體的社會，立即解決這個問題」。

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