最新民調6搖擺州全輸！　CNN：川普面臨「壓倒性敗選」

▲CNN政治評論員認為，總統川普可能面臨「壓倒性」敗選結果。圖為川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國11月將迎來2020年總統大選，《紐約時報》與錫耶納大學（Siena College）於25日公布最新民調顯示，現任總統川普在六個搖擺州（Swing State）的支持率都落後民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）。CNN政治評論員西里札（Christopher Michael Cillizza）指出，除非未來5個月情勢劇變，否則川普將面臨「壓倒性敗選」的結果。

《紐約時報》與錫耶納大學25日上午公布六個搖擺州的最新民調，川普的支持率在密西根州（11%）、威斯康辛州（11％）與賓夕凡尼亞州（10％）都落後二位數的百分比，在北卡州（9％）、亞利桑那州（7％）與佛羅里達州（6％）也輸給拜登。

西里札指出，川普2016年在上述六州都取得勝利，如果根據民調數字，假設拜登在11月拿下這些地區，也保住民主黨上一屆大選獲勝的版圖，他將擁有333張選舉人票，贏過川普的205張。

▲西里札撰文分析前副總統拜登（Joe Biden）拿下各州的可能情況。（圖／路透）

西里札也引述昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）於24日公布的民調指出，拜登在俄亥俄州支持率46％，險勝川普的45％，如果他在此獲勝，將取得351張選舉人票；《得梅因紀事報》（The Des Moines Register）本月初的民調顯示，拜登在愛荷華州支持率44％，略勝川普的43％，若他拿下愛州，可獲得357張選舉人票。

西里札也引述昆尼皮亞克大學本月初公布的另一份民調指出，兩人在德州的支持率不相上下，但若拜登獲勝，將取得395張選舉人票，成為老布希（George H.W. Bush）總統1988年以426票擊敗對手杜卡基斯（Michael Dukakis）之後，最高的選舉人票數。

但是，德州上次支持民主黨總統候選人是1976年的卡特總統（Jimmy Carter），俄州與愛州2016年高度支持川普，共和黨也在2018年的選舉中保持優勢，在二州拿下州長寶座。西里札認為，儘管拜登不太可能在以上9州全勝，但最近一連串民調數字清楚顯示，這些州都在各自發揮作用；拜登也許無法拿下德州，但在當地自有出路，而川普將必須將一大筆錢投入電視廣告，鎖定這州的選票。

▲美國前副總統拜登（左）可望在11月大選對決現任總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



西里札也指出，如果拜登只贏了威斯康辛州、密西根州與賓州，並且保住希拉蕊（Hillary Clinton）2016年拿下的版圖，就能夠以278張選舉人票入主白宮。他提到，上述三州2016年大選之前，就有著支持民主黨候選人的長期歷史。

西里札寫道，目前情勢表明，拜登11月取得330張選舉人票的可能性很高，在現在這個「兩極又分歧，反對現任總統」的政治世界裡，此現象稱得上是「壓倒性」的結果。他認為，總統必須寄望未來5個月事態急遽改變，如果沒有的話，川普不僅會輸，如果根據現在情勢舉辦投票，甚至會「壓倒性」敗選。

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