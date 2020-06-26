持啞鈴狂砸兒子「水泥封屍」藏家中！　「完美母親」誆失蹤…一通密報揭穿惡行

▲莫羅佐娃打死兒子後，向警方通報孩子失蹤。（示意圖／免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯一名12歲男童3月時偷溜出門在外過夜，隔日返家後，與母親發生嚴重口角衝突，不料母親情緒失控，抓起啞鈴猛砸他的頭部，讓他當場死亡。事後，該名女子把兒子的屍體藏在地下室，澆上水泥，企圖掩蓋事實，並宣稱兒子失蹤，直到警方6月19日接獲密報後，整起事件才曝光。

太陽報報導，事發地點就位在西南部城市阿斯特拉罕（Astrakhan）。調查委員會指出，12歲的帕拉赫尼亞科夫（Aleksandr Parakhnyakov）3月4日離家後，隔日上午就回到家中，遭到母親莫羅佐娃（Galina Morozova）質問，2人發生嚴重口角衝突，莫羅佐娃一氣之下抓起啞鈴，猛砸帕拉赫尼亞科夫頭部數次，最終兒子因為傷勢過重當場死亡。

隨後，莫羅佐娃把兒子的屍體藏在地下室，澆上水泥，並把孩子的手機及作案用的啞鈴裝袋扔進河中，湮滅證據。接著，她更向警方通報孩子失蹤的消息，且在過去3個月這段期間，一直透過社群媒體「尋找」帕拉赫尼亞科夫的行蹤。

▼莫羅佐娃在當地鄰居眼中是一名「完美母親」。

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當地員警與志願者在搜尋阿斯特拉罕郊區後，仍然找不到帕拉赫尼亞科夫的下落。直到6月19日這天，警方接獲密報，突襲檢查莫羅佐娃家中，這才發現被埋在地下室水泥中的帕拉赫尼亞科夫遺體。

事情曝光後，莫羅佐娃便承認殺害帕拉赫尼亞科夫的事實。她也對警方說，她禁止兒子在外過夜，是因為孩子不聽話所以才氣到傷人。目前莫羅佐娃已被當局拘留，面臨謀殺等指控。

只不過，令人關注的是，莫羅佐娃在當地鄰居眼中是一名「完美母親」和「事業成功女商人」，也曾試圖踏入政治圈，但最終因為野心過大遭到公正俄羅斯黨（Fair Russia）開除黨籍。

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