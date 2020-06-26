印度也派兵增援中印衝突谷地！　邊境警察部隊巡邏點暴增300％人力

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖為資料畫面／路透）

文／中央社記者康世人新德里25日專電

中印雙方才剛結束外交與軍事溝通，同意和平解決拉達克對峙問題，印度外交部今天就批評中國軍隊違反協定在拉達克邊境集結，印度軍方因此也在實際控制線增派兵力。

新德里電視台（NDTV）今天報導，中國外交部與軍方指責拉達克加萬谷（Galwan Valley）暴力衝突是因印度部隊越界挑釁後，印度外交部今天回應。

印度外交部表示，問題核心是今年5月初以來中國一直在中印實際控制線沿線集結大批部隊和軍事裝備，這不符合中印各項雙邊協定的規範。

印度外交部表示，儘管中國部隊過去在邊境實際控制線（LAC）有時候會撤離，但中國部隊今年的行為「完全無視於所有中印共同商定的準則」。

隨著中國在中印長達3488公里的實際控制線沿線增派兵力，一名匿名的高階政府官員說，印度也向拉達克等地實際控制線增派兵力。

在印度陸軍軍事作戰處處長辛赫（Paramjit Singh）和西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police）司令戴斯沃（SS Deswal）赴列城（Leh）視察後，20日決定招募更多人員加入邊境警察部隊，在中印實際控制線支持軍隊在前線的部署。

這位高階官員說，相關單位已決定在中印實際控制線所有的巡邏點部署一連（約100人）兵力，而非過去的一排（約30人）兵力。

雖然印度中將級的軍團指揮官會議22日舉行，且中印邊界事務協調與協商工作機制小組第15次會議也在昨天舉行，雙方同意按照6日的共識從對峙點後撤軍隊，和平解決紛爭，但送交印度國家安全委員會的報告顯示，中印在加勒萬谷、溫泉（Hot Springs）和班公錯湖（Pangong Lake）的局勢仍然緊張。

中印雙方在22日的軍團指揮官會議中同意，在加萬谷和高格拉（Gogra）的第14、15和17巡邏點減少部隊人數；但消息人士說，撤離的計畫可能需要數週的密集協商。

5月初雙方部隊在拉達克和錫金等地對峙以來，印度指責是中國部隊試圖改變實際控制線現狀而引發衝突；但中國則稱是印度部隊越界挑釁所造成，雙方不斷公開指責對方，即使在會談時雙方都同意和平協商解決紛爭。