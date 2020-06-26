「孟晚舟換2被捕加拿大人」19官員連署力促　杜魯道嚴斥：壞示範

▲華為財務長孟晚舟此前出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社渥太華25日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天拒斥以華為財務長孟晚舟交換遭中國拘押的兩名加拿大公民的呼籲。他表示，這麼做將立下不良先例，對加拿大造成傷害。

溫哥華警方2018年12月依美國發出的逮捕令逮捕孟晚舟後不久，北京以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，將加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）提起公訴。

19位前內閣部長與外交人員等知名人士本週致函杜魯道，呼籲渥太華當局中止引渡孟晚舟至美國的司法程序。他們指出，如此一來將增加這兩名加拿大人獲釋的機率。

▲加拿大總理杜魯道拒絕中方條件。（圖／路透）

針對中國一再呼籲要求干預孟晚舟的訴訟案，杜魯道加以駁斥。他說，這封聯名信要求釋放她是錯誤的。

杜魯道表示：「（這）將危及每年在海外生活與旅行的數百萬加拿大人。我們不能允許政治壓力或加拿大公民遭到任意逮捕來影響我們司法系統的運作。」

儘管北京堅稱孟晚舟與這兩名加拿大人之間沒有關聯，但杜魯道說，兩者之間有明顯關係。

他說：「我們對中國的所作所為深感遺憾…並將繼續保持堅定和強硬的立場。」他另指出，讓北京認為可藉由逮捕加拿大人得到想要的東西，這是「絕對無法接受的」。