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以房養老4大祕訣讓你享清福 1800萬房每月可領3.5萬

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以房養老開辦至今申貸總額以突破78億元（圖／記者徐文彬攝）

▲隨著高齡化、少子化的趨勢，高齡者愈來愈重視「自己養自己」的議題，以房養老就是方式之一（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

面對高齡化、少子化社會，愈來愈多人擔心退休金不足，或者必須「自己養活自己」的問題，因此政府與銀行業者也推動「以房養老」商品，讓退休族群靠房子養活自己，不僅高齡者有居住的地方，又可以有錢過生活。應該要如何選擇對自己有利的以房養老商品，銀行透露四大祕訣，讓退休族可以輕鬆享受樂活的晚年。

根據金管會統計，以房養老自2015年底開辦以來，到今年第一季共有14家銀行承作以房養老，包含合庫、土銀、台企銀、一銀、華銀、台銀、高雄銀、中信銀、台新銀、上海商銀、兆豐銀、安泰銀、陽信銀以及彰化銀。

請繼續往下閱讀...

統計顯示，到第一季止核貸件數達4272件，核貸金額也攀升到239億元；其中以合庫和土銀最為大宗，合庫累計1697件、核貸金額99.7億元；土銀則有1372件，核貸金額67.32億元；華銀則居第三，辦理件數累計達746件、金額為36.25億元。以房養老開辦至今大約已經推動四年多的時間，市面上商品也逐漸多元化，所以應該如何選擇以房養老商品，銀行業者提供四秘訣讓民眾參考。

一，首先要考慮貸款年限：一般的以房養老年線大約是30年，申辦年齡也多要60到65歲，如果申辦年齡可以愈早，對於申辦的民眾來說可以愈早享受退休生活。

二，房價高低的考量：銀行業者指出，房價高低是影響實際貸款金額，連帶影響貸款人每月的養老金可以領多少，目前市面上貸款成數大約是七成，鑑價愈高貸到的金額也就愈多，每月可以領的生活費也就愈多。

舉例來說，以市價1800萬元的房子，借款30年的話，大約就是360個月，貸款七成大約就是1260萬元，再依每個月撥貸（1260÷360個月）來算，每個月大約領3.5萬元。

▲▼以房養老。（圖／記者吳靜君攝）

▲根據金管會統計，銀行辦理的以房養老已有4272件，核貸金額也攀升到239億元。（圖／記者吳靜君攝）

三，就是利率的問題：銀行業者表示，以房養老大概就像是年金的概念，每個月都會領取養老金，但是實際的金額都會扣除利息，因此每個月會領到的錢也會逐月減少，例如首月領到的金額是3.5萬元，第二個月就會開始扣除利息，之後每個月累計的貸款數愈高，計算的利息也就會增加，領到的金額就會減少，目前銀行利率大約在1.61%到3.50%左右，民眾在貸款之前要多計算以及詢問，以選擇最適合自己的產品。

四，金額領取方式：以房養老會每個月領取的金額愈來愈少，所以領取的方式也是民眾要考量的，不少銀行也會推出不同的方式解決愈領愈少的問題。

以土銀來說，就是採取「利息掛帳」的方式，所謂利息掛帳就是貸款期間免繳，等到借款人過世或者借款期限到時，再收取利息，解決愈到後期、愈需要錢時反而愈領愈少的問題；華銀則是透過透過安養信託及即期年金保險機制，無論借款人的健康狀況如何，保險仍定期給付年金，保險保證期間給付不中斷；兆豐銀則是低利吸睛，貸款利率僅1.61%，就算加計手續費，總費用年百分率也僅1.63%，讓民眾領取金額時也不會有太大的負擔。

▼各銀行以房養老比較表。（圖／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公布為準）

▲▼以房養老,比較表。（圖／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公布為準）

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