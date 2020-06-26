後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

▲全球信貸市場將面臨降評、違約狀況，「墮落天使」風險也備受投資人關注。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今年初爆發的新冠肺炎疫情，投資人關注亞洲信貸市場的「墮落天使」及相關違約風險，瑞銀提出3點看法，認為今年下半年在貨幣寬鬆，及逐步復甦經濟活動，應有助於信貸利差的回升。

首先是對下半年亞洲美元債總體回報預期，瑞銀表示，疫情導致的成長放緩，及對違約增多的擔憂，仍將是全球信貸市場面臨的中期挑戰。在美國投資級債券因量化寬鬆和債券回購表現出色後，亞洲投資級債券溢價上漲至100個基點左右，意味著上行空間猶存。

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在投資人轉向高品質資產的背景下，在新興市場和大陸提供的風險係數更低的亞洲投資級債券有望驅動債券表現。瑞銀認為，基於170基點的年終利差目標且美債收益率小幅上升，亞洲投資級債券在下半年的總回報率預測約為2.4%，而亞洲高收益債券的總體回報率應該比投資級債券更好，這部分是由於有可觀的利差支撐。雖然對於重啟經濟帶來第二波疫情的擔憂仍可能會導致價格調整，但下行風險應小於市場在3月下旬所處的低谷位置。

第二，墮落天使風險和違約率正在上升，對亞洲信貸市場的影響。瑞銀分析，在亞洲高收益債券方面，政策支持、內需驅動的房地產行業和到期牆管理得當有望保持2020年違約率穩定在4至5%。

瑞銀也提及，墮落天使風險正從3-4%攀升至8%，主要是由於最近印度的負面評級調整。亞洲的緩慢增長可能導致持續出現向下評級調整，但大部分應能維持其投資級地位。

第三，亞洲美元債的上下行風險為何，瑞銀表示，疫情後經濟重啟，大陸信貸的加速成長和大宗商品需求的反彈應構成上行風險，預測面臨的風險是中美貿易的緊張局勢升級、人民幣貶值與隨著封鎖放鬆疫情反撲。由於庫存積多、融資管道收緊，將看空大陸房地產行業。