疫情衝擊就業市場　上班族投上百封履歷卻石沉大海

▲人力銀行指出，上班族投上百封履歷卻石沉大海。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，隨著後防疫時代來臨，消費市場似乎也開始逐步回溫，不過根據主計總處公布最新的失業率為4.07％創8年以來同期新高，不少上班族也開始受到衝擊，根據1111人力銀行指出，不少上班族在求職過程中也受到不少阻礙。

1111人力銀行表示，25歲的Neil（化名）原本是在遊戲公司上班，月薪為3萬8千元，但因車禍受傷只好辭去工作休養3個月，在今年2月身體康復，打算重返職場，卻因為疫情而打亂求職進度，很多企業幾乎不找人，Neil雖然投出近百封履歷態度十分積極，卻仍不敵景氣影響，至今仍待業中。

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Neil表示，去年2月在找工作時，平均每天都會收到20多家的面試邀約，但今年很明顯的工作變難找了，從2月起到現在已投出不下百封履歷，有回覆的多半是保險、房仲及保全類的工作，完全不符他的求職期待，即使有藥局邀他去面試櫃台，也只開出2萬8千元待遇，和前一份工作相比明顯少了1萬元，自然無法屈就。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，從1111人力銀行近三個月的資料庫數據顯示，3月份疫情最嚴峻的時期，經濟表現受到明顯衝擊，因為業務緊縮使得就業市場的人力需求銳減，3到4月之間工作機會數明顯少了9%，而隨著國內防疫成效顯著，社區安全受到控制，加上政府積極提振國內觀光旅遊市場，帶動餐飲旅遊娛樂相關產業業績翻升，因而從4月到5月間的工作機會數也小幅攀升5%。





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