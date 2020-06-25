38℃挑戰「煉獄馬拉松」！烏克蘭女跑者中暑熱死　賽道旁失蹤11小時

▲烏克蘭長跑好手卡蒂歐夏娃，賽事中熱中暑身亡。（圖／翻攝自Facebook／Kateryna Katiushcheva）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭女子馬拉松「鐵娘子」卡蒂歐夏娃（Kateryna Katiushcheva），近期參加有「煉獄馬拉松」之稱的極限馬拉松賽事，頂著攝氏38度高溫起跑，未料竟在比賽過程中從賽道上失蹤11小時，被發現時已經因中暑和脫水而奄奄一息，送醫後仍回天乏術。

根據《每日郵報》報導，今年33歲的卡蒂歐夏娃是烏克蘭超級馬拉松好手，有馬拉松「鐵娘子」（Iron Lady）外號。她報名參加的是在烏克蘭黑海畔舉行「敖德薩庫尼亞克超級馬拉松」（Odessa Ultra-Trial Kuyalnik）賽事，比賽全程42英里（67.59公里）且地勢複雜，包括叢林、沼澤、高低起伏等，因此又被參賽者形容為煉獄般的殘酷賽事。

開跑當天，當地氣溫高的攝氏38度，卡蒂歐夏娃照例一馬當先，但當其他領先跑者都陸續返回後，眾人卻苦等不到她的身影，此時才意識到可能發生意外。警方獲報後，經過8小時的搜索，最終才透過手機定位找到昏迷不醒的卡蒂歐夏娃。

儘管卡蒂歐夏娃送到醫院時情況一度好轉，但最終仍因為嚴重熱中暑和脫水而死亡。卡蒂歐夏娃送生前為烏克蘭馬拉松國家隊成員，去年曾分別在摩爾多瓦和基輔贏得兩次超馬冠軍，因此她的驟逝也震驚整個烏克蘭體壇。

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