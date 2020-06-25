談中印衝突！駐印大使提「4點關鍵」批印方錯在先

▲中印邊境上週爆發肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境爆發暴力流血衝突，雙方各說各話。對此，中國駐印度大使孫衛東今（25）日受訪時點出4點強調，印方「越線、挑釁、打人及違反協定在先，是非曲直十分清楚，責任不在中方」。

孫衛東表示，加勒萬河谷（Galwan Valley）位在實控線中方一側，當地管控情況十分清楚，雙方幾十年來基本相安無事，但印方今年以來不斷在此展開建設，並修建設施企圖長期駐守。

孫衛東提到，5月初的對峙事件發生後，中方通過軍事和外交渠道向印方提出多次交涉，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。6月6日雙方軍長級會談後，印度邊防部隊竟無理要求中方拆除已設觀察哨，並再次越過實控線向中方挑釁，所以才造成此次衝突。

「6月15日晚，印方一線部隊違背雙方軍長級會談達成的共識，再次越過實控線破壞中方在此搭設的帳篷。」孫衛東表示，當中國邊防官兵前往交涉時，竟突然遭到印軍暴力攻擊，雙方才會有激烈的肢體衝突。

他認為，中印兩國維護邊境地區和平與安寧有章可循；1993年兩國政府《關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》第一條、1996年兩國政府《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》第二條，對雙方在實控線附近活動作出了明確規定，最後痛批「印方所作所為與上述協定精神不符」。

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